В школах Беларуси отказались от мобильников. Как к нововведению отнеслись ученики и родители?

Белорусские школьники без гаджетов. Это одна из самых обсуждаемых новаций нового учебного года.

Напомним, в начале занятий дети сдают смартфоны, а после окончания учебы получают их обратно. По мнению авторов нововведения, это поможет избежать мобильной зависимости у школьников.

Что по этому поводу думают сами дети и их родители? И как зарубежная система хранения гаджетов зарекомендовала себя в Беларуси?

Николай Ляшок скоро продолжит семейную династию. Восьмиклассник - будущий хирург, уже активно готовится к поступлению. Говорит, мобильный детокс пошел на пользу.

Николай Ляшок, ученик СШ № 16 г. Минска:

"Как только ввели правила, я начал более ответственно подходить к урокам. И на переменах не зависал в мобильных телефонах. Поэтому общение с одноклассниками стало очень хорошее, отличное".

Пришел в школу, сдал телефон, умные часы и другие девайсы. Это золотое правило теперь и для Богдана Гузаревича, ученика СШ № 16 г. Минска. К слову, он положительно воспринял эту новость.

А за сохранность имущества детям и их родителям переживать не стоит. Все гаджеты под присмотром.

Наталья Синькевич, учитель СШ № 16 г. Минска:

"В наших учебных кабинетах созданы специальные шкафчики, сейфы для хранения мобильных телефонов. Все ячейки подписаны. Утром перед уроками они приходят в школу, самостоятельно, спокойно, по привычке кладут свои мобильные телефоны. Классный руководитель имеет возможность проверить, все ли ребята сдали телефоны. Если ячейки пусты и ребенок отсутствует, все в порядке. Тогда шкафчик закрывается, ключ сдается в приемную".

Столичная школа № 16 одной из первых объявила мобильный детокс. Такая практика без гаджетов здесь работает уже 3 года. Инициативу Министерства образования поддержала не только администрация, ученики и их родители.

Родители школьников поделились мнением:

"Я отношусь к этому положительно, потому что дети не отвлекаются на уроках, на переменах будет присутствовать живое общение. Ребята будут общаться между собой, играть в какие-нибудь игры, а не сидеть в гаджетах".

"Школа - это место для учебы, для получения знаний, для общения. При этом классный руководитель ребенка всегда на связи".

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

"Есть исключения. Если использование мобильного устройства связано с рисками для здоровья ребенка и есть соответствующие медицинские документы, то такому учащемуся, скажем так, предоставляется такая возможность. И, конечно же, нельзя полностью исключить электронные устройства в организации образовательного процесса. Речь идет об электронных книгах, о планшетах. И в этом случае их могут использовать педагоги при организации занятий, но исключается, конечно же, доступ в сеть Интернет".