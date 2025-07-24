"Цифровая звезда" появилась в Советском районе Минска

В Советском районе Минска на военном кладбище открыли табличку с QR-кодом. Сделано это в рамках международного историко-патриотического проекта "Цифровая звезда".

Теперь на сайте проекта можно увидеть географическую метку - местоположение памятника, краткие исторические сведения об истории места, более развернутую информацию, фотографии, копии архивных документов.

Инициатива позволяет посетителям интернет-портала в режиме онлайн узнать о памятных местах и военных захоронениях. С помощью QR-кодов можно виртуально посетить около 3 тыс. мемориалов на территории Союзного государства.