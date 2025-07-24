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"Цифровая звезда" появилась в Советском районе Минска
В Советском районе Минска на военном кладбище открыли табличку с QR-кодом. Сделано это в рамках международного историко-патриотического проекта "Цифровая звезда".
Теперь на сайте проекта можно увидеть географическую метку - местоположение памятника, краткие исторические сведения об истории места, более развернутую информацию, фотографии, копии архивных документов.
Инициатива позволяет посетителям интернет-портала в режиме онлайн узнать о памятных местах и военных захоронениях. С помощью QR-кодов можно виртуально посетить около 3 тыс. мемориалов на территории Союзного государства.
Проект "Цифровая звезда" направлен на формирование духовно-нравственных, гражданских качеств личности и уважения к памятникам боевой славы. Его организатором выступает Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, а реализует проект БРСМ.