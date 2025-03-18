В столице Сомали у президентского дворца прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо, президент страны Хасан Шейх Махмуд не пострадал, так как уехал на встречу с военными, сообщил местный портал Somali Guardian.

Согласно порталу, взрыв произошел на дороге возле президентского двора. По предварительным данным, сообщается о жертвах в результате взрыва, место взрыва оцеплено. После сообщений о взрыве Somali Guardian также опубликовал фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет.

"Президент, в военной форме и с пистолетом, летит на вертолете на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии на фоне стремительного наступления (группировки) "Аш-Шабаб". Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством", - говорится в публикации портала в соцсети X.

Somali Guardian добавляет в другой публикации в соцсети X, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за взрыв. "Боевики группировки "Аш-Шабааб" утверждают, что атаковали кортеж президента Хасана Шейха Махмуда, устроив взрыв вскоре после того, как он выехал из президентского дворца в аэропорт Могадишо, в результате (взрыва - ред.) есть жертвы", - отмечает портал.