В Таджикистане военные контингенты стран ОДКБ готовятся к маневрам

В Таджикистане идет подготовка к совместным учениям миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство". Военные контингенты завершили развертывание и перегруппировку, а штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции. Она нацелена на стабилизацию обстановки в условном кризисном регионе. На полигоне Фахрабат военные отработали тактику борьбы с беспилотниками. Упражнения основаны на опыте боевых действий последних лет. Белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы выполняют задачи на КПП, демонстрируя высокий уровень взаимодействия.

Военнослужащий миротворческой роты ВС Беларуси:

"На данном учебном месте отрабатываем КПП: досмотр людей и авто. В случае нападения отражаем его. Работаем с РФ. Ребята хорошие, дружелюбные".