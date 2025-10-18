3.73 BYN
В Таджикистане военные контингенты стран ОДКБ готовятся к маневрам
В Таджикистане идет подготовка к совместным учениям миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство". Военные контингенты завершили развертывание и перегруппировку, а штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции. Она нацелена на стабилизацию обстановки в условном кризисном регионе. На полигоне Фахрабат военные отработали тактику борьбы с беспилотниками. Упражнения основаны на опыте боевых действий последних лет. Белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы выполняют задачи на КПП, демонстрируя высокий уровень взаимодействия.
Военнослужащий миротворческой роты ВС Беларуси:
"На данном учебном месте отрабатываем КПП: досмотр людей и авто. В случае нападения отражаем его. Работаем с РФ. Ребята хорошие, дружелюбные".
Уже в понедельник состоится официальная церемония открытия учений. В этом году в рамках маневров ОДКБ пройдут специальные учения с совместным формированием радио, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025". Это маневры с участием белорусских бойцов внутренних войск и ОМОНа "Содружество-Антитеррор - 2025".