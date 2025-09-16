В Тростенце открыли скульптурную композицию в память о жертвах геноцида

В преддверии Дня народного единства в Минске открыли скульптурную композицию "Древо жизни" в память о геноциде белорусского народа. Символический знак установили на территории бывшего концлагеря "Тростенец".

Скульптурная композиция высотой около 3 метров выполнена в виде множества рук, тянущихся вверх. Это олицетворение скорби и стойкости белорусского народа, его несгибаемой воли к жизни и памяти о тех, кто отстоял свободу и независимость Беларуси. Аналогичный знак "Древо жизни" есть в каждом регионе Беларуси. Автор монумента - витебский скульптор Иван Казак.