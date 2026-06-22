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В Витебске концертом-реквиемом почтили память героев Великой Отечественной войны
Памятные мероприятия проходят 22 июня во всех регионах страны. К общенациональной минуте молчания присоединились жители Витебска. Алые цветы как символ пролитой крови легли к монументу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.
Лирическим продолжением митинга стал концерт-реквием в Летнем амфитеатре.
Шеститысячный зал Летнего амфитеатра погрузился в особую атмосферу. Лейтмотив концертной программы - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Эмоциональный и пронзительный диалог со зрителями ведут артисты и творческие коллективы из Беларуси и России.
В каждом аккорде, рифме, движении - бескрайняя благодарность тем, кто противостоял фашизму. Героическая история Витебска: 1100 дней областной центр находился под нацистским гнетом. 26 июня 1944 года освободителей встречали всего 118 жителей практически полностью разрушенного, но непокоренного города.
Война искалечила судьбы миллионов белорусов, принесла горе в каждую семью. Оттого концертная программа отзывается в сердцах зрителей как личная боль - словно пульс памяти через искусство.
Памятные мероприятия проходят сегодня во всех районах Витебской области. В знак благодарности героям, вставшим на борьбу с фашизмом, белорусы несут цветы к мемориалам. Скорбят о невинных жертвах геноцида. Наш священный долг - сохранить память о прошедшей войне во имя мирного настоящего и будущего.