В Витебске концертом-реквиемом почтили память героев Великой Отечественной войны

Памятные мероприятия проходят 22 июня во всех регионах страны. К общенациональной минуте молчания присоединились жители Витебска. Алые цветы как символ пролитой крови легли к монументу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

Лирическим продолжением митинга стал концерт-реквием в Летнем амфитеатре.

Шеститысячный зал Летнего амфитеатра погрузился в особую атмосферу. Лейтмотив концертной программы - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Эмоциональный и пронзительный диалог со зрителями ведут артисты и творческие коллективы из Беларуси и России.

В каждом аккорде, рифме, движении - бескрайняя благодарность тем, кто противостоял фашизму. Героическая история Витебска: 1100 дней областной центр находился под нацистским гнетом. 26 июня 1944 года освободителей встречали всего 118 жителей практически полностью разрушенного, но непокоренного города.

Война искалечила судьбы миллионов белорусов, принесла горе в каждую семью. Оттого концертная программа отзывается в сердцах зрителей как личная боль - словно пульс памяти через искусство.