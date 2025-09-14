В Витебске определили победителей смотра-конкурса профмастерства сотрудников ДПС ГАИ

В течение недели более полусотни инспекторов из всех регионов страны, а также коллеги из Азербайджана демонстрировали мастерство в скоростном маневрировании, ручном регулировании и комбинированной эстафете.

"Смотр-конкурс профмастерства среди сотрудников Госавтоинспекции необходим в первую очередь для подготовки наших сотрудников - насколько профессионально они будут готовы, насколько профессионально мы будем выполнять все свои обязанности, - рассказал первый замминистра внутренних дел Беларуси Юрий Назаренко. - Мы видим в каждом смотре-конкурсе определенные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Где-то, может быть, что-то добавить в медицинской подготовке, может быть, внести какие-то коррективы в профподготовку, экстремальное вождение, огневую подготовку, физическую".