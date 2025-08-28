В Витебске пройдет III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум - как идет подготовка?

Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет 2 и 3 сентября. Практика показала, что такой формат удобен для предпринимателей и дает возможность открыть новые возможности для сотрудничества.

Северный регион Беларуси экспортирует в Узбекистан продукцию деревообработки, пищевой и легкой промышленности, лекарственные препараты. Белорусские предприятия (в частности, текстильные) заинтересованы в поставках качественного сырья из Узбекистана. Но сотрудничают страны не только в торгово-экономической сфере, есть общие направления в науке, культуре, образовании и здравоохранении.

Обмен опытом в перинатологии, повышение квалификации медиков, консультации по сложным клиническим случаям - у специалистов Витебского областного роддома выстроено сотрудничество с коллегами из Узбекистана по многим направлениям. Все, чтобы каждая женщина ощутила радость материнства, а малыши появлялись на свет здоровыми.

Елена Леонович, главврач Витебского областного клинического родильного дома:

"Мы обучали врачей, была организована большая межрегиональная конференция. В течение 4 дней было осмотрено около 400 пациентов. Белорусско-узбекский форум - это не просто мероприятие, а уникальная платформа для диалога, обмена бесценным опытом и поиска новых точек соприкосновения".

Работу на форуме выстроят по секциям. К обсуждению точки роста в легкой промышленности, перспективы сотрудничества в машиностроении. В поле зрения будут также туризм, социальная сфера, АПК, развитие регионов и молодежная политика. Каждая локация - это поиск новых возможностей для укрепления сотрудничества Беларуси и Узбекистана.

Ольга Лапатинская, ректор Витебского областного института развития образования:

"Внимание будет уделено вопросам молодежи, профессиональной адаптации, молодежным инициативам. Наша площадка будет организована во взаимодействии с Белорусским республиканским союзом молодежи. Все те наработки, инициативы, которые успешно реализуются в Республике Беларусь, будут успешно представлены узбекским коллегам".

Предыдущие два форума выступают подтверждением - у Беларуси и Узбекистана много общего. Такой формат работы сочетает интересы бизнеса, общества и государства, а главное - показывает эффективность.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Будет яркое событие в международной жизни не только Витебского региона, но и двух стран. Ожидания большие, потому что перспективы сотрудничества у нас огромные. Намечаются совместные проекты в легкой промышленности".