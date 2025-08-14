3.72 BYN
В Витебском районе перезахоронили останки воинов Красной армии
Автор:Редакция news.by
Останки советских солдат подняты в Витебском районе после международной поисковой экспедиции. Особо ценные находки - боевые награды и личные вещи героев Великой Отечественной. Поисковики нашли также медаль "За отвагу", на которой читается номер.
"Эта тема всегда актуальна. Столько бойцов погибло в годы Великой Отечественной войны. И наша главная задача найти этих павших воинов", - участник международной поисковой экспедиции Павел Ястремский.
Отметим, в этой экспедиции приняли участие полсотни человек из Беларуси и России. Останки бойцов перезахоронят со всеми почестями.