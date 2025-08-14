Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

В Витебском районе перезахоронили останки воинов Красной армии

Останки советских солдат подняты в Витебском районе после международной поисковой экспедиции. Особо ценные находки - боевые награды и личные вещи героев Великой Отечественной. Поисковики нашли также медаль "За отвагу", на которой читается номер.

участник международной поисковой экспедиции Павел Ястремский на раскопках
Участник международной поисковой экспедиции Павел Ястремский

"Эта тема всегда актуальна. Столько бойцов погибло в годы Великой Отечественной войны. И наша главная задача найти этих павших воинов", - участник международной поисковой экспедиции Павел Ястремский.

Отметим, в этой экспедиции приняли участие полсотни человек из Беларуси и России. Останки бойцов перезахоронят со всеми почестями.

останкиВитебский район