В Витебской области уже стартовал отопительный сезон. Батареи включают в детских садах, школах, больницах, музеях, библиотеках, гостиницах и других социальных объектах северного региона. На очереди - жилой фонд и административные здания. К отопительному марафону присоединились и объекты социальной сферы Минска.



Решение о подаче тепла принимают местные власти, ориентируясь на погодные условия. В социальных объектах батареи теплеют, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд составляет +10 градусов. В жилищном фонде - когда температура за такой же период не превысит +8.