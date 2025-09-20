В Волковыске наградили лучших тружеников уборочной кампании

Областные "Дожинки" 20 сентября принимает Волковыск. Гродненский регион - один из лучших в стране. Участников и гостей фестиваля-ярмарки в Волковыске поздравил Президент Беларуси.

В городе представлены яркие подворья, проходит насыщенная концертная программа. Ярким акцентом праздника стало торжественное шествие тружеников села. В колонне - делегации районов Гродненской области, представители агропромышленного комплекса и организаций региона. Чувствуется атмосфера настоящего народного праздника с песнями и музыкой.

Кульминация торжества - чествование победителей областного соревнования по итогам уборочной кампании 2025 года. В числе лидеров - самые трудолюбивые и успешные хозяйства региона. Первое место - у Гродненского, на второй строчке - Щучинский район, третье место - у Кореличского. Один из героев жатвы Гродненской области - Павел Барцевич из СПК имени Деньщикова. Этот водитель-хлебороб перевез рекордные 5 тыс. 954 т нового урожая.

"Такого результата еще не было. Помогли навыки, машина не подвела, погода сопутствовала и так получилось. Хлеб будет, пока мы работаем", - рассказал Павел Барцевич.