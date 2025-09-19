3.65 BYN
В вузах Беларуси обучаются почти 35 тыс. иностранных студентов
Среди иностранцев все большей популярностью пользуются белорусские вузы. Сегодня к нам едут учиться граждане из Китая, России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана. География стран широкая.
Беларусь продолжает наращивать экспорт образовательных услуг. Количество зарубежных студентов в стране ежегодно растет. Сегодня в наших университетах обучаются порядка 35 тыс. иностранных граждан из более чем ста стран мира. За 2024 год количество студентов выросло на 5 тыс. Высокое качество образовательных услуг, безопасность, дружелюбное отношение народа - эти факторы делают Беларусь привлекательной.
В нашей стране стремительно растет интерес и к программам международного обмена. Студентам предлагают краткосрочные обучающие семинары, летние и зимние школы, стажировки, курсы лекций в вузах. Также развиваются межвузовские связи в сфере повышения квалификации, переподготовки и стажировки кадров. Ежегодно проводится порядка 100 стажировок и 80 программ повышения квалификации по различным направлениям.