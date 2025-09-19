В вузах Беларуси обучаются почти 35 тыс. иностранных студентов

Среди иностранцев все большей популярностью пользуются белорусские вузы. Сегодня к нам едут учиться граждане из Китая, России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана. География стран широкая.

Беларусь продолжает наращивать экспорт образовательных услуг. Количество зарубежных студентов в стране ежегодно растет. Сегодня в наших университетах обучаются порядка 35 тыс. иностранных граждан из более чем ста стран мира. За 2024 год количество студентов выросло на 5 тыс. Высокое качество образовательных услуг, безопасность, дружелюбное отношение народа - эти факторы делают Беларусь привлекательной.