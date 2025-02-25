В январе строители ввели почти 6 % жилья от задания на 2025 год

За январь в стране ввели в эксплуатацию 5,9% жилья от задания на текущий год, передает БЕЛТА.

В январе по всей стране введено в эксплуатацию 266,3 тыс. кв.м жилья, что на 67,8 тыс. "квадратов" больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за январь введено 5,9 % от задания на весь нынешний год. В Минстройархитектуры добавили, что темп роста ввода жилья в январе 2025-го на 134,2 % выше января прошлого года.