3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
В январе строители ввели почти 6 % жилья от задания на 2025 год
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1818d9-713b-4b00-95ac-8d0ea4a6b3e9/conversions/52d137d1-9872-4eb6-8d9b-9952e595cd2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1818d9-713b-4b00-95ac-8d0ea4a6b3e9/conversions/52d137d1-9872-4eb6-8d9b-9952e595cd2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1818d9-713b-4b00-95ac-8d0ea4a6b3e9/conversions/52d137d1-9872-4eb6-8d9b-9952e595cd2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de1818d9-713b-4b00-95ac-8d0ea4a6b3e9/conversions/52d137d1-9872-4eb6-8d9b-9952e595cd2a-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЗа январь в стране ввели в эксплуатацию 5,9 % жилья от задания на текущий год
За январь в стране ввели в эксплуатацию 5,9% жилья от задания на текущий год, передает БЕЛТА.
В январе по всей стране введено в эксплуатацию 266,3 тыс. кв.м жилья, что на 67,8 тыс. "квадратов" больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за январь введено 5,9 % от задания на весь нынешний год. В Минстройархитектуры добавили, что темп роста ввода жилья в январе 2025-го на 134,2 % выше января прошлого года.
В региональном разрезе больше всего жилья в прошлом месяцев было введено в Минской области (116,7 тыс. кв.м) и в Брестской области (51,9 тыс. кв.м). В ведомстве напомнили, что всего до конца года планируется пополнить жилфонд 4,5 млн кв.м.