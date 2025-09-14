Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В заказнике "Выгонощанское" зафиксировали факты жестокого обращения с животными

Минприроды Беларуси проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в заказнике "Выгонощанское". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В интернете появились материалы, содержащие факты жестокого обращения с животными на территории заказника "Выгонощанское". Данная ситуация находится на контроле министерства. По выявленному факту будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств", - рассказали в пресс-службе.

Действиям сотрудника заказника будет дана соответствующая правовая оценка.

Минприроды продолжит информировать о ситуации на официальных ресурсах министерства.

