В заказнике "Выгонощанское" зафиксировали факты жестокого обращения с животными
Автор:Редакция news.by
Минприроды Беларуси проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в заказнике "Выгонощанское". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В интернете появились материалы, содержащие факты жестокого обращения с животными на территории заказника "Выгонощанское". Данная ситуация находится на контроле министерства. По выявленному факту будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств", - рассказали в пресс-службе.
Действиям сотрудника заказника будет дана соответствующая правовая оценка.
Минприроды продолжит информировать о ситуации на официальных ресурсах министерства.