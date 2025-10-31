В жюри фестиваля "Лiстапад-2025" вошли ведущие эксперты в области кино

31 октября в белорусской столице начинает свою работу XXXI Минский международный кинофестиваль "Лiстапад-2025", который в этом году шагнул в четвертое десятилетие.

Церемония открытия проходит во Дворце Республики. В жюри известные деятели и ведущие эксперты в области кино международного класса.

"Самый главный критерий - когда картина трогает твое сердце", - считает итальянский кинорежиссер, продюсер, член жюри основного конкурса XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Фабио Масса.

По его мнению, работая над фильмом, режиссеры вкладывают всю душу, чтобы получилось хорошее кино, которое можно представить на фестивале и показать широкой публике.

В нынешнем году в конкурсной программе "Лістапада" заявлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана, а также из стран Европы. Впервые на фестиваль приехали представители из Вьетнама и Филиппин.