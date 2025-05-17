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Варенье из сосновых шишек - рецепт целебного лакомства
Варенье из сосновых шишек обладает уникальным вкусом и очень полезно. Как сварить лакомство в домашних условиях из зеленых шишечек сосны: пошаговые рецепты приготовления в домашних условиях.
Как правильно выбрать сосновые шишки
Шишки для приготовления соснового варенья важно собирать в сосновом лесу вдали от проезжей части, так как растущие близко к дорогам или промышленным зонам деревья способны впитывать вредные вещества из загрязненного воздуха. Лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса. Брать шишки надо с неповрежденного вредителями хвойного дерева.
Шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми или коричневыми, размером около 4 см, мягкие на ощупь, чтобы можно было их легко проткнуть ножом. Самое вкусное целебное варенье получится из недозревших шишек размером в 1 см. Шишки нельзя поднимать с земли, их нужно срывать.
Примерный период времени для сбора шишек - конец мая или начало июня. Говорят, когда зацвел шиповник, то время и для сбора шишек. Собранное сырье необходимо использовать в течение трех дней. Дальнейшее хранение с каждым днем значительно ухудшает их качество и целительную силу.
Маленькие шишечки из варенья можно есть, в них и содержится основная польза.
Сосновые шишки промыть в холодной воде, убрать мусор, иголки, насекомых. Подготовленные плоды обязательно вымочить в чистой воде не меньше суток, чтобы вышла лишняя горечь.
Из сосновых шишек можно сделать варенье как с интенсивной термической обработкой в несколько этапов, так и вовсе без варки на плите. Последний способ позволяет сохранить максимум витаминов.
При варке выделяется и налипает на стенки кастрюли смола. Лучше использовать посуду из нержавейки и алюминия, которую потом будет легче отмыть.
Поместите шишки в емкость для варки, залейте чистую воду, плотно придавливая плоды рукой, чтобы не всплывали, до уровня на 2 см выше сырья. Всыпьте в емкость сахар и поствьте ее на большой огонь.
Содержимое надо размешать до полного растворения сахара, довести до кипения, снять образующуюся на поверхности пенку и уменьшить огонь до среднего.
Варить в течение двух часов, периодически помешивая. Сваренный десерт горячим разлить в небольшие стерильные баночки и плотно закупорить крышками.
Так же варенье из сосновых шишек можно приготовить с добавлением лимона или апельсина.
Из молодых сосновых шишек без кипячения
Подготовленные молодые шишки разрезать на маленькие куски, каждый из которых обвалять в сахарном песке (на 1 кг шишек - 1,5 кг сахара). После этого уложить в банку небольшим слоем и присыпать сахаром. Процедуру повторять до тех пор, пока банка не заполнится. Затем сосуд накрыть марлей или тонкой тканью и поставить под солнечными лучами. На протяжении всего процесса настаивания содержимое банки ежедневно перетряхивать. Когда сахар растворится, варенье считается готовым. Его можно разлить по стерильным банкам и закрыть крышками.