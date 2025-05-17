Варенье из сосновых шишек - рецепт целебного лакомства

Варенье из сосновых шишек обладает уникальным вкусом и очень полезно. Как сварить лакомство в домашних условиях из зеленых шишечек сосны: пошаговые рецепты приготовления в домашних условиях.

Как правильно выбрать сосновые шишки

Шишки для приготовления соснового варенья важно собирать в сосновом лесу вдали от проезжей части, так как растущие близко к дорогам или промышленным зонам деревья способны впитывать вредные вещества из загрязненного воздуха. Лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса. Брать шишки надо с неповрежденного вредителями хвойного дерева.

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Шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми или коричневыми, размером около 4 см, мягкие на ощупь, чтобы можно было их легко проткнуть ножом. Самое вкусное целебное варенье получится из недозревших шишек размером в 1 см. Шишки нельзя поднимать с земли, их нужно срывать.

Примерный период времени для сбора шишек - конец мая или начало июня. Говорят, когда зацвел шиповник, то время и для сбора шишек. Собранное сырье необходимо использовать в течение трех дней. Дальнейшее хранение с каждым днем значительно ухудшает их качество и целительную силу.

Маленькие шишечки из варенья можно есть, в них и содержится основная польза.

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Сосновые шишки промыть в холодной воде, убрать мусор, иголки, насекомых. Подготовленные плоды обязательно вымочить в чистой воде не меньше суток, чтобы вышла лишняя горечь.

Из сосновых шишек можно сделать варенье как с интенсивной термической обработкой в несколько этапов, так и вовсе без варки на плите. Последний способ позволяет сохранить максимум витаминов.

При варке выделяется и налипает на стенки кастрюли смола. Лучше использовать посуду из нержавейки и алюминия, которую потом будет легче отмыть.

Поместите шишки в емкость для варки, залейте чистую воду, плотно придавливая плоды рукой, чтобы не всплывали, до уровня на 2 см выше сырья. Всыпьте в емкость сахар и поствьте ее на большой огонь.

Содержимое надо размешать до полного растворения сахара, довести до кипения, снять образующуюся на поверхности пенку и уменьшить огонь до среднего.

Варить в течение двух часов, периодически помешивая. Сваренный десерт горячим разлить в небольшие стерильные баночки и плотно закупорить крышками.

Так же варенье из сосновых шишек можно приготовить с добавлением лимона или апельсина.

Из молодых сосновых шишек без кипячения