Вечер встречи выпускников журфака БГУ запустит "ностальгический подкаст"

12 ноября старт марафона событий, посвященных 100-летию Белорусского радио. Лица Белтелерадиокомпании, в трудовой книжке которых есть и отечественные FM-волны, вернутся в альма-матер, на факультет журналистики БГУ.

Вечер встреч выпускников запустит "ностальгический подкаст". Студенты смогут задать свои вопросы опытным ведущим эфира.

Павел Лазовик, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 24", ведущий Белтелерадиокомпании

Павел Лазовик, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 24", ведущий Белтелерадиокомпании: "Неужели уже прошло 25 лет? Не верится. Мне кажется, это было только вчера. Только вчера мы сели вместе и открыли окно в прямой эфир. Ведь на радио мы его начинали. Благодаря техническому переоснащению, модернизации, резко было "вчера" и стало "завтра". Мы придумали этот проект "Маладзёжная адкрытая пляцоўка. Тэрыторыя для ўсіх". Мне кажется, он в таком сердце был интересен нам. А когда интересно тебе, я думаю, уверен, это интересно и всем слушателям. Счастлив сказать коллегам, что мы это смогли вместе. Это часть истории, вековой истории Белорусского радио. Мы тоже внесли свой значительный вклад. И я уверен, что наши слушатели благодаря этому, стали еще более образованными. И, наверное, где-то мы им еще подняли когда-то настроение и сказали: "Усё будзе добра, будзем разам!"

Гранд-церемония конкурса "РадиоТриумф" во Дворце Республики

В четверг, 13 ноября, официально введут в обращение марку, посвященную 100-летию Белорусского радио. Его биография раскроется и в новой экспозиции Национального исторического музея.

Напомним, кульминацией века Белорусского радио станет объявление итогов национального конкурса "РадиоТриумф". Голоса FM-станций выйдут на сцену Дворца Республики 19 ноября.

