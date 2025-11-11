Вечер встречи выпускников журфака БГУ запустит "ностальгический подкаст"

Павел Лазовик, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 24", ведущий Белтелерадиокомпании: "Неужели уже прошло 25 лет? Не верится. Мне кажется, это было только вчера. Только вчера мы сели вместе и открыли окно в прямой эфир. Ведь на радио мы его начинали. Благодаря техническому переоснащению, модернизации, резко было "вчера" и стало "завтра". Мы придумали этот проект "Маладзёжная адкрытая пляцоўка. Тэрыторыя для ўсіх". Мне кажется, он в таком сердце был интересен нам. А когда интересно тебе, я думаю, уверен, это интересно и всем слушателям. Счастлив сказать коллегам, что мы это смогли вместе. Это часть истории, вековой истории Белорусского радио. Мы тоже внесли свой значительный вклад. И я уверен, что наши слушатели благодаря этому, стали еще более образованными. И, наверное, где-то мы им еще подняли когда-то настроение и сказали: "Усё будзе добра, будзем разам!"