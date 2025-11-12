Век на одной волне: на журфаке БГУ собрали выпускников, вещающих на разных частотах

Уже 15 ноября Белорусское радио встретит 100-летний юбилей. Неделя Белорусского радио стартовала в альма-матер ведущих специалистов национальных радиостанций. Праздничный сигнал 12 ноября поймал и факультет журналистики БГУ.

День встречи выпускников собрал журналистов, вещающих на разных частотах. Только под крылом главного медиахолдинга страны находится 12 радиостанций, в том числе лидер в рейтинге информационного доверия - Первый национальный канал Белорусского радио. В топе держится самая хитовая радиостанция "Радиус FM". Именно они сегодня стоят на страже информационного, развлекательного и образовательного контента.

В программе вечера на журфаке БГУ - интерактивы на любой вкус.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"С факультетом журналистики складываются очень хорошие, плодотворные и взаимовыгодные отношения, потому что подавляющее большинство сотрудников Белорусского радио - это выпускники нашего родного факультета журналистики. Более того, огромное количество наших сотрудников являются совместителями и преподавателями на факультете журналистики. Мы подбираем себе кадры буквально с первых курсов. Мы знаем ребят, они охотно идут на контакт. В последние годы очень многие наши студенты даже уже на втором-третьем курсе становятся нашими штатными сотрудниками".