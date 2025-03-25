Великобритания приостанавливает действие конвенции об избежании двойного налогообложения с Беларусью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

"Белорусская сторона нотой проинформирована о решении британской стороны приостановить действие конвенции между правительствами Беларуси и Великобритании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, подписанной в Минске 26 сентября 2017 года", - отметили в МНС.

Великобритания приостанавливает действие конвенции в полном объеме с 1 апреля 2025 года в отношении корпоративного налога и с 6 апреля 2025 года - в отношении налогов на доходы и прирост стоимости капитала.

Соответственно, положения конвенции не подлежат применению к доходам, начисленным (выплаченным) с 6 апреля 2025 года, а также к прибыли за периоды, начинающиеся с 1 апреля 2025 года.