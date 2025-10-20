3.73 BYN
Верховный cуд рассмотрит дело карателя Александра Ермольчика
Автор:Редакция news.by
Очередного пособника нацистов будут судить в Беларуси. 20 октября начинается рассмотрение дела по обвинению Александра Ермольчика, бывшего руководителя Хойникского подразделения вспомогательной полиции.
Установлено, что он дезертировал с фронта осенью 1941 года и вступил в отряд карателей. Его подразделение проводило операции против мирного населения на оккупированных территориях. На руках Ермольчика - кровь 246 человек.
После войны пособник нацистов сбежал в ФРГ под фамилией Крюгер, где умер в 1984 году.