Верховный суд Беларуси огласит приговор карателю Ермольчику

Осенью 1941 года он добровольно вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое дислоцировалось в Хойниках, а с июня 1942-го возглавлял это подразделение. Под его руководством проводились карательные операции и массовые расстрелы мирных жителей. Установлено 25 эпизодов. Ему инкриминированы убийства, в том числе совершенные с особой жестокостью.

В 1944-м Ермольчику удалось бежать. Для поиска карателя в 1969 году было возбуждено уголовное дело по факту измены государству. В ходе следствия было установлено, что Ермольчик сменил имя и фамилию на Альберт Крюгер, переехал в Западную Германию, где и получил гражданство. СССР пытался экстрадировать его, но германская сторона отказалась выдавать бывшего начальника полиции. Умер Ермольчик в 1984-м.