Верховный Суд Беларуси признал карателя Ермольчика виновным в геноциде
В Верховном Cуде огласили приговор очередному пособнику нацистов - бывшему руководителю Хойникского подразделения вспомогательной полиции Ермольчику. В истории страны это пятое уголовное дело в отношении пособника нацистских палачей.
Дезертир и организатор массовых расправ - под руководством Ермольчика проводились карательные операции и массовые расстрелы мирных жителей. На его руках - кровь почти 250 соотечественников.
Наталья Соколова, старший прокурор управления гособвинения апелляционного производства Генпрокуратуры Беларуси:
"Содеянное Ермольчиком в годы Великой Отечественной войны отличалось особой жестокостью. Он лишал жизни людей путем их сожжения заживо, удушения, истязаний. Жертвами Ермольчика становились беременные женщины, малолетние, престарелые и иные лица. Одно из доказательств, которое нами исследовалось в судебном заседании, - это материалы архивных уголовных дел, которые содержали протоколы допроса очевидцев, свидетелей того кровавого преступления, совершенного Ермольчиком и подчиненными ему сотрудниками, которые были проведены в 40-х-70-х годах".