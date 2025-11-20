Верховный Суд Беларуси признал карателя Ермольчика виновным в геноциде

Дезертир и организатор массовых расправ - под руководством Ермольчика проводились карательные операции и массовые расстрелы мирных жителей. На его руках - кровь почти 250 соотечественников.

"Содеянное Ермольчиком в годы Великой Отечественной войны отличалось особой жестокостью. Он лишал жизни людей путем их сожжения заживо, удушения, истязаний. Жертвами Ермольчика становились беременные женщины, малолетние, престарелые и иные лица. Одно из доказательств, которое нами исследовалось в судебном заседании, - это материалы архивных уголовных дел, которые содержали протоколы допроса очевидцев, свидетелей того кровавого преступления, совершенного Ермольчиком и подчиненными ему сотрудниками, которые были проведены в 40-х-70-х годах".