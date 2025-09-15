Верховный Суд Беларуси рассмотрит дело карателя Винницкого

Верховный Cуд Беларуси 15 сентября начинает рассмотрение уголовного дело в отношении очередного палача Хатыни.

Из материалов дела известно, что Осип Винницкий был пособником нацистов. В начале августа генеральный прокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению Винницкого в геноциде.

По данным прокуратуры, он был членом организации украинских националистов, а также участником формирования "Буковинский курень". Осенью 1942 года вошел в состав 118-го батальона охранной полиции.