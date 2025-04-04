Вернулась при содействии комиссии: почему Алена Домасевич решила приехать обратно в Беларусь

Алена Домасевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8175657a-ea54-4bea-96a8-3d327dd0bc65/conversions/e2f8ed00-143a-45aa-a48f-beed2e6a808a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8175657a-ea54-4bea-96a8-3d327dd0bc65/conversions/e2f8ed00-143a-45aa-a48f-beed2e6a808a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8175657a-ea54-4bea-96a8-3d327dd0bc65/conversions/e2f8ed00-143a-45aa-a48f-beed2e6a808a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8175657a-ea54-4bea-96a8-3d327dd0bc65/conversions/e2f8ed00-143a-45aa-a48f-beed2e6a808a-xl-___webp_1920.webp 1920w Алена Домасевич

В октябре 2020 года Алена Домасевич вместе со своей матерью приняли участие в протестном марше. Позже девушка уехала в Россию, но спустя время приняла решение вернуться в Беларусь.

Как она обращалась в комиссию по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений и что сделала, чтобы вновь оказаться в родном государстве. Своей историей она поделилась в "Актуальном интервью".

Алена Домасевич:

"Я нашла информацию о прошлых заседаниях, и мы с молодым человеком проконсультировались с юристом на местах, а потом решили попробовать отправить запросы. Было несложно сформировать документ по определенной форме и отправить его. Это делается посредством электронной почты или Тelegram-бота. Было все очень просто. Затем через какое-то время пришел ответ, что заявление принято и рассматривается".

Рассматривалось оно в течение двух месяцев, а после заседания комиссии мера пресечения для девушки была изменена. Алена призналась, что уже со спокойной душой пересекала границу. Теперь она поняла, насколько важно иметь возможность возвращаться домой. Ведь только в родном месте можно напитаться энергией, увидеть родственников.

"Возможно, молодой человек решит остаться в России и в будущем строить семью там, но я хочу, чтобы у меня была возможность возвращаться. У меня в Беларуси живут родители, бабушки, дедушки. Представьте, каким ударом может быть для человека невозможность приехать, например, на траурное событие", - выразила мнение она.