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Вернулась при содействии комиссии: почему Алена Домасевич решила приехать обратно в Беларусь
В октябре 2020 года Алена Домасевич вместе со своей матерью приняли участие в протестном марше. Позже девушка уехала в Россию, но спустя время приняла решение вернуться в Беларусь.
Как она обращалась в комиссию по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений и что сделала, чтобы вновь оказаться в родном государстве. Своей историей она поделилась в "Актуальном интервью".
Алена Домасевич:
"Я нашла информацию о прошлых заседаниях, и мы с молодым человеком проконсультировались с юристом на местах, а потом решили попробовать отправить запросы. Было несложно сформировать документ по определенной форме и отправить его. Это делается посредством электронной почты или Тelegram-бота. Было все очень просто. Затем через какое-то время пришел ответ, что заявление принято и рассматривается".
Рассматривалось оно в течение двух месяцев, а после заседания комиссии мера пресечения для девушки была изменена. Алена призналась, что уже со спокойной душой пересекала границу. Теперь она поняла, насколько важно иметь возможность возвращаться домой. Ведь только в родном месте можно напитаться энергией, увидеть родственников.
"Возможно, молодой человек решит остаться в России и в будущем строить семью там, но я хочу, чтобы у меня была возможность возвращаться. У меня в Беларуси живут родители, бабушки, дедушки. Представьте, каким ударом может быть для человека невозможность приехать, например, на траурное событие", - выразила мнение она.
Почему Алена Домасевич оказалась на протестах 2020 года. Когда и как осознала свои ошибки и сделала все, чтобы вернуться в Беларусь. Подробнее об этом и не только смотрите в "Актуальном интервью".