3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Виктор Сапрыка: США желают уничтожить государственность Ирана в существующем виде
Обострение вокруг Ирана все отчетливее выходит за рамки заявлений о безопасности и ядерной проблематике. На первый план выходит борьба за влияние, контроль над логистическими маршрутами и перераспределение экономических потоков в регионе.
Виктор Сапрыка, профессор Российского государственного гуманитарного университета, член экспертного клуба Союзного государства:
"США будут максимально стараться получить доступ к правительству Ирана и снизить роль страны во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности. Основная задача, когда Трамп решал вопрос с Арменией и Азербайджаном (речь о коридорах, подходах, инвестициях в транспортные возможности этих стран), - ответ на иранские возможности".
Это приведет сначала к повышению цен на нефть, а потом, если США добьются своих целей, - к установлению контроля над правительством Ирана. По словам эксперта, сейчас наблюдается планомерная работа против Ирана, касающаяся как внешней стороны операции, так и ситуации внутри Исламской Республики.
"Мы не должны смотреть, что операция направлена на снижение внешнеэкономической и внешнеполитической угрозы или так называемой ядерной программы. В первую очередь давление направлено на уничтожение государственности в том виде, в котором она сейчас существует на территории Ирана", - добавил Виктор Сапрыка.