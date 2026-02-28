Виктор Сапрыка: США желают уничтожить государственность Ирана в существующем виде

Обострение вокруг Ирана все отчетливее выходит за рамки заявлений о безопасности и ядерной проблематике. На первый план выходит борьба за влияние, контроль над логистическими маршрутами и перераспределение экономических потоков в регионе.

Виктор Сапрыка, профессор Российского государственного гуманитарного университета, член экспертного клуба Союзного государства:

"США будут максимально стараться получить доступ к правительству Ирана и снизить роль страны во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности. Основная задача, когда Трамп решал вопрос с Арменией и Азербайджаном (речь о коридорах, подходах, инвестициях в транспортные возможности этих стран), - ответ на иранские возможности".

Это приведет сначала к повышению цен на нефть, а потом, если США добьются своих целей, - к установлению контроля над правительством Ирана. По словам эксперта, сейчас наблюдается планомерная работа против Ирана, касающаяся как внешней стороны операции, так и ситуации внутри Исламской Республики.