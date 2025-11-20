Витебскому госуниверситету им. П. М. Машерова 115 лет

Сто пятнадцатый день рождения отмечает Витебский государственный университет имени Петра Машерова. Вся неделя наполнена праздничными событиями. Это и чествование преподавателей, и встречи с ветеранами труда, и лекции именитых специалистов. За последние 5 лет в университете открыли подготовку по двум десяткам новых специальностей.

История университета началась с профессиональной подготовки педагогов. Сейчас это кузница кадров с широким профилем специальностей. Витебский государственный университет имени Петра Машерова - образовательный, научный и культурный центр Беларуси. Здесь сохраняют традиции и внедряют инновационные решения.

студенты за партами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bae4b07-63ff-4d50-b7f1-23e83e72d267/conversions/60049cac-6155-48cb-bda7-a48588a3efff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bae4b07-63ff-4d50-b7f1-23e83e72d267/conversions/60049cac-6155-48cb-bda7-a48588a3efff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bae4b07-63ff-4d50-b7f1-23e83e72d267/conversions/60049cac-6155-48cb-bda7-a48588a3efff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bae4b07-63ff-4d50-b7f1-23e83e72d267/conversions/60049cac-6155-48cb-bda7-a48588a3efff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вуз ведет подготовку по 17 профилям и более 100 специальностям. А еще есть аспирантура и докторантура. Здесь обучаются около 9,5 тыс. человек. Практически половина - на дневной форме. Есть также два колледжа и лицей. Тщательно изучают рынок, чтобы каждый выпускник был востребован.

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Готовим биотехнологов, биохимиков. Развиваем линейку экологии. На сегодняшний день выполняем уже исследования в промышленной экологии. Такая разнопрофильность позволяет нам сегодня готовить специалистов по сдвоенным специальностям".

Инновационные разработки университета

Проекты, которые разрабатывает университет, в том числе основаны и на методах искусственного интеллекта. Среди перспективных направлений - IT-медицина. И здесь выпускники - это не просто программисты, а профессионалы нового уровня, призванные решать задачи для развития медицины. Также востребованы специальности на стыке IT, экономики и менеджмента.

Елена Залесская, декан факультета Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Одни из последних проектов - это, например, проекты по постановке диагнозов на основе цифровых изображений медицинских исследований. Один из таких проектов уже внедрен в отделение неврологии и нейрохирургии Витебской областной больницы".

Наука для жизни

люди за овальным столом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28703b6a-b07a-48f2-807d-95d2c1fe57c7/conversions/95af0d16-5b20-4b7c-9232-7a41fa4f12a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28703b6a-b07a-48f2-807d-95d2c1fe57c7/conversions/95af0d16-5b20-4b7c-9232-7a41fa4f12a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28703b6a-b07a-48f2-807d-95d2c1fe57c7/conversions/95af0d16-5b20-4b7c-9232-7a41fa4f12a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28703b6a-b07a-48f2-807d-95d2c1fe57c7/conversions/95af0d16-5b20-4b7c-9232-7a41fa4f12a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Университет реализует экспериментальные проекты по образовательным программам, функционируют совместные лаборатории. Все это делается для того, чтобы наука была для жизни.

20 ноября из рук выпускника университета Владимира Перцова, первого заместителя главы Администрации Президента, ректор вуза получила приветственный адрес от Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55363a89-0b83-485e-a24b-25a8524eef68/conversions/e36e3356-4e2e-43ad-bafb-05ae2dbc5d46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55363a89-0b83-485e-a24b-25a8524eef68/conversions/e36e3356-4e2e-43ad-bafb-05ae2dbc5d46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55363a89-0b83-485e-a24b-25a8524eef68/conversions/e36e3356-4e2e-43ad-bafb-05ae2dbc5d46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55363a89-0b83-485e-a24b-25a8524eef68/conversions/e36e3356-4e2e-43ad-bafb-05ae2dbc5d46-xl-___webp_1920.webp 1920w

20 ноября из рук выпускника университета Владимира Перцова, первого заместителя главы Администрации Президента, ректор вуза получила приветственный адрес от Президента.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Витебский госуниверситет занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь. Он второй после БГУ по общему зачету, это очень высокий показатель".

Иностранцы выбирают белорусское образование

Четверть века в ВГУ имени Петра Машерова обучаются студенты из Китая. Беларусь открыты для сотрудничества по многим направлениям. Сейчас география экспорта образовательных услуг охватывает два десятка стран.

Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b862759-eeb0-439e-b53f-78e7e759afc8/conversions/44fbed64-f21a-4bd8-87ce-247ba09ca71a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b862759-eeb0-439e-b53f-78e7e759afc8/conversions/44fbed64-f21a-4bd8-87ce-247ba09ca71a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b862759-eeb0-439e-b53f-78e7e759afc8/conversions/44fbed64-f21a-4bd8-87ce-247ba09ca71a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b862759-eeb0-439e-b53f-78e7e759afc8/conversions/44fbed64-f21a-4bd8-87ce-247ba09ca71a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

"Гуманитарные направления очень привлекательные. Можно сказать, что это живое дипломатическое сотрудничество. Можно сказать, с дипломатической точки зрения живое международное отношение. Международное сотрудничество между нашими вузами, белорусскими университетами и таджикскими университетами представлено на очень хорошем показательном уровне".

Даниель приехал из Бенина (это Западная Африка). Мечтает стать специалистом в области международного права. Учит русский язык. И отмечает теплый прием на севере страны.

Даниель Аданлин, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Я выбрал международное право, потому что многие сталкиваются с юридическими проблемами и не знают, как их решить. И я хочу помогать".

Комфортные условия для обучения

Высокий уровень подготовки кадров - это только одна из причин, почему иностранцы выбирают Беларусь. 20 ноября в университете открылась современная лаборатория технической графики и методики обучения черчению.

Юлия Беженарь, доцент кафедры Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Ребята будут заниматься методикой обучения и различными графическими дисциплинами с использованием как традиционного ручного труда, так и компьютерных технологий".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbf1b423-1b52-4b16-9c3c-20f89e2b0556/conversions/92195fd6-44d7-4687-9c5e-adf24e90b6aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbf1b423-1b52-4b16-9c3c-20f89e2b0556/conversions/92195fd6-44d7-4687-9c5e-adf24e90b6aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbf1b423-1b52-4b16-9c3c-20f89e2b0556/conversions/92195fd6-44d7-4687-9c5e-adf24e90b6aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbf1b423-1b52-4b16-9c3c-20f89e2b0556/conversions/92195fd6-44d7-4687-9c5e-adf24e90b6aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Ребята, которые учатся, они всегда помогают на концертах, мероприятиях, агропромышленному комплексу. И в такой атмосфере, наверное, и воспитываются настоящие граждане, настоящие патриоты".