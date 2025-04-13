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Вход Господень в Иерусалим. Есть ли конфессиональные различия в праздновании Вербного воскресенья

На христианском календаре сегодня большой и светлый праздник. Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

В этом году его в один день отмечают и восточные, и западные христиане, и католики, и православные, и протестанты. Есть ли конфессиональные различия в праздновании (подробности в видео).

религиявербное воскресенье