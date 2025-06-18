Внешнее давление со стороны стран Запада стимулировало рост ЕАЭС

"Эти перепады в геополитическом и геоэкономическом давлении стимулировали развитие союза, потому что страны, не попавшие под санкции, получили дополнительные возможные заработки через параллельные импорты, организацию цепочек поставок. Для стран, которые попали под санкции, это стало дополнительным стимулом для того, чтобы развивать свое внутреннее производство, импортозамещать товары, уходить от зависимости от доллара. Поэтому здесь ситуация двоякая. С одной стороны, этот шторм в международных отношениях стал серьезным импульсом в развитии Евразийского экономического союза, а основной риск состоит в том, что не все страны, входящие в союз, сейчас находятся в одном положении с точки зрения мировой глобальной экономики", - отметил гендиректор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.