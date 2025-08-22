Внимание - дети: в Беларуси с 25 августа по 5 сентября нужно ездить с включенным ближним светом фар

В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!" в связи с началом учебного года, пишет БЕЛТА, ссылаясь на МВД.

Целью мероприятия является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, повышение бдительности водителей и родителей. В этот период движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар.

Сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Будут обращать внимание на соблюдение установленной скорости, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. На особом контроле у Госавтоинспекции - создание безопасных условий для передвижения детей по маршруту "дом - школа - дом".

За 7 месяцев этого года на дорогах страны погибли 17 несовершеннолетних, 253 ребенка травмированы. Из числа погибших несовершеннолетних 11 являлись пассажирами, 4 - пешеходами, 2 - водителями.