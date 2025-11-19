3.66 BYN
Во Дворце Независимости прошла экскурсия для тех, кто строит главные объекты Беларуси
Белорусы умеют делать свое качественно, на совесть и с душой. Во Дворце Независимости 19 ноября побывали те, кто приложил руку к этому знаковому объекту. Один из крупнейших многопрофильных холдингов Беларуси - "Белстройцентр".
В него входит 17 предприятий - свыше 9 тыс. человек, которые участвовали в строительстве таких крупных объектов, как Национальная библиотека и атомная электростанция, вторая взлетно-посадочная полоса Национального аэропорта Минск и сам Дворец Независимости - символ белорусской государственности. Напомним, его возвели за рекордные 30 месяцев, эта цифра всегда вызывает колоссальное восхищение у гостей.
Максим Шутов, управляющий ОАО "Трест Белпромналадка":
"Национальная библиотека, футбольный манеж, Дворец Независимости, оперный театр, музей Великой Отечественной войны - мы участвовали в строительстве всех этих объектов именно в качестве постановочной организации. Дворец Независимости был сложным объектом, потому что было разделение по зонам, систем очень было много".
Гости не раз подчеркивали, что участвовать в строительстве такого объекта, как Дворец Независимости было очень ответственно и волнительно. Холдинг строит не только в Беларуси, он успешно зарекомендовал себя как надежный партнер на международной арене и реализует проекты в 25 странах мира.
Ирина Рыбко, начальник общего отдела ОАО "Белсантехмонтаж-2":
"Я помню этот дворец в чертежах. Еще будучи инженером, раскрывая чертежи, ты не мог даже представить, насколько этот дворец будет величественным, огромным".
Константин Заяц, ведущий инженер РУП "Белстройцентр":
"Очень горд нашими строителями, моими коллегами, что возвели такую красоту".
Николай Пинкус, главный инженер ОАО "УМ № 79":
"Очень понравился зеленый зал, в котором проходили мирового масштаба переговоры. Первый мой профессиональный опыт был на Белорусской атомной станции - это большой, знаковый объект для нашей страны. Это один из сложнейших с точки зрения технологий объектов вообще в мировом строительстве".
Напомним, залы Дворца Независимости открыты по личному распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко.