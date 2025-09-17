Во Дворце спорта прошел масштабный Форум патриотических сил Беларуси

В череде важных судьбоносных дат, от которых напрямую зависела судьба Беларуси в минувшем столетии, наряду с Днем Независимости и Днем Победы стоит 17 сентября.

И хотя сам праздник - День народного единства - молодой (отмечаем его в четвертый раз), он стал символом белорусского воссоединения, исторической справедливости и неделимости территории нашей страны. Во Дворце спорта 17 сентября в унисон звучали голоса и сердца около 4 тыс. белорусов. Прошел масштабный форум патриотических сил.

"17 сентября - это грандиозный день, это день объединение. Тогда, когда белорусы стали полноправными хозяевами своей родины. Очень много молодежи сегодня присутствует. Только развитие на благо нашей любимой родины", - сказала участница.

День, когда история объединила народ. 86 лет назад Беларусь и ее люди воссоединились. Около 4,5 млн. человек, "по живому" отрезанных от родных и Отечества, снова смогли белорусами зваться. Почти два десятилетия под польским гнетом не сломили наш народ, а только сильнее укрепили веру в понимание, кто мы есть на самом деле.

День народного единства для белорусов - праздник, окрашенный разными красками и эмоциями. И дата 17 сентября наполнена глубоким смыслом вне времени. Праздник молодой фактически, а по сути - продолжение большой традиции, заложенной еще тогда в белорусском Белостоке в октябре 1939 года.

Один из самых молодых праздников белорусской государственности наша страна встречает как и положено - масштабно. Еще днем по столичным улицам в автопробеге промчались одни из тех, кто в суровые и напряженные дни 2020 года плечом к плечу встали рядом с Президентом и отстаивали независимость страны. Сегодня в мирное и спокойное время "Патриоты Беларуси" все также верны своим взглядам. Любовь к стране и почитание традиций - неизменный фундамент республиканского объединения.

"Беларусь очень сильная, красивая нация. Смотрите, сколько из всех регионов. Вот я, допустим, из Столбцов приехала. Посмотрите, здесь есть и Брест, и Гомель, и другие регионы, которые по первому зову своего сердца едут на этот автопробег. Это действительно интересно, это праздник", - поделилась эмоциями участница автопробега.

Единством, силой духа и созиданием сегодня наполнились стены Дворца спорта. Площадка стала местом проведения Форума патриотических сил страны. В зале около 4 тыс. белорусов, представителей общественных объединений и партий со всей республики.

"Поскольку День народного единства - это новый праздник и молодой, он имеет свойство менять свои формы. И в этом году мы решили, а почему бы не Дворец спорта? Тем более что во Дворце спорта проходил первое Всебелорусское народное собрание", - раскрыла замыслы режиссер-постановщик Агата Моцко.

Главные герои нынешнего форума - не артисты (хотя во время праздничного марафона и они раскрывали весь колорит и самобытность белорусского народа), а простые люди: белорусы самых разных профессий и должностей, которые открыто, без прикрас и во всеуслышание говорили такие простые, но важные в дне сегодняшнем истины, как ценность языка, веры, духовного единства нации.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:

"Мы не пошли на поводу у отдельных злопыхателей и отдельных буржуев, если хотите, которые нам настоятельно советовали растоптать свое прошлое, славные традиции, наше героическое прошлое. Мы не пошли по этому пути, а напротив сегодня все вместе работаем на созидание, укрепление и углубление социально ориентированных, а по сути социалистических преобразований в нашей стране".

За свою историю наш народ не только сумел построить суверенное государство. Наша главная заслуга в том, что общими усилиями и стремлениями мы смогли сохранить его, выстояв в годы Великой Отечественной и возродив Отечество из руин. И сегодня, несмотря на вызовы и угрозы вокруг, Беларусь неизменно выбирает один путь - путь мира и созидания. Только так можно преумножать наше национальное достояние.

Светлана Шанчук, директор территориального центра соцобслуживания населения Щучинского района:

"Сегодня у нас развитая промышленность. Сегодня мы дружны, мы вместе, мы ни с кем не ссоримся. Это самое главное. И мы стараемся сохранить мир, заставляем прислушиваться другие страны".

"Внутри страны мы видим, какие значительные перемены произошли за это время. И на внешнем контуре мы видим, что с нашей страной считаются на самом деле. И мы являемся площадкой именно для мирных переговоров", - отметил гендиректор проектного института "Белгипрозем" Павел Абрагимович.

Снежанна Коледа, директор Кореличской детской школы искусств:

"Это праздник, который объединяет каждого из нас и заставляет нас все больше гордиться нашей страной, потому что Беларусь - это мы. Счастье каждого из нас в отдельности - это счастье нашей любимой Родины".