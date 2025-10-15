Водный кодекс, нотариальные услуги онлайн, безвиз - депутаты рассмотрели 10 законопроектов

Важный законодательный день. 15 октября в повестке депутатов Палаты представителей было 10 законопроектов. Они касались самых разных сфер экономики, в том числе и международной деятельности. Какие нотариальные услуги будут доступны онлайн, куда можно будет поехать в командировку или на отдых безвиз?

Законодательство о природных богатствах Беларуси

Нефть, калийная соль, строительный камень, торф и глина - в Беларуси 14 тыс. месторождений полезных ископаемых. Конечно, все это наше общее богатство, относиться к которому нужно бережливо и рационально. На это и направлено корректировка профильного законодательства. У местных властей появится больше полномочий, а вот административных процедур наоборот станет меньше. Конечно, не в ущерб ответственности. Вводится и новое понятие - внутрихозяйственный карьер.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Это даст возможность в первую очередь сельскохозяйственным предприятиям добывать полезные ископаемые в виде песка и гравия, использовать его для собственных нужд, что значительно повышает рентабельность, когда все это есть под рукой. Кроме того, это позволит им в рамках иного законодательного акта реализовывать эту продукцию местному населению по ценам не выше рыночных".

Обновление Водного кодекса

Еще один ценный ресурс - вода. Профильный кодекс не обновлялся 11 лет, вносились только точечные корректировки. Изменения очевидно назрели, по этой теме граждане неоднократно обращались к депутатам. Например, на личном участке можно будет обустроить только один пруд-копань, причем определена конкретная максимальная площадь. Это сделано, чтобы избежать конфликтов между соседями из-за истощения водных запасов. Дополнительные возможности и обязанности появятся у компаний и организаций.

Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Для юридических лиц будет предоставлено право брать в аренду поверхностный водный объект для того, чтобы организовывать отдых, развивать физическую культуру, спорт и туризм. При этом за ним закрепляется ответственность по содержанию и благоустройству данного водного объекта".

Два документа - часть большого обновления системы по использованию ресурсов. А вот что касается законодательства о нотариусах, здесь кардинальных перемен не будет. Главная цель - чтобы нотариальные услуги были доступными и удобными. Многое уйдет в цифру, например, оформление электронных доверенностей и согласий.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Например, сейчас граждане для того, чтобы разрешить выезд своего ребенка за рубеж в организованной группе, обращаются физически к нотариусу, посещают нотариальную контору. Потом это согласие передается в виде бумаги для того, чтобы сопровождающий детскую группу показывал представителям органов пограничной службы. В перспективе, я думаю, в электронном виде удостоверенное согласие будет сразу направляться нотариусом, например, в соответствующие базы данных пограничных органов, а электронная доверенность - в банк, если она нужна именно для представления интересов в банке", - пояснил министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко".

Безвиз с дальней дугой

И еще важные сегодняшние решения - ратификация международного соглашения по отмене виз. География широкая. Это в первую очередь дальняя дуга. Сразу 3 африканские страны: Зимбабве, Уганда и Гвинея-Бисау. Безвиз будет действовать для владельцев служебных и дипломатических паспортов.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В первую очередь отмена виз для владельцев служебных паспортов касается руководителей крупных торгово-промышленных предприятий, которые смогут с деловыми визитами чаще посещать эти регионы и работать над тем, чтобы насытить рынки африканских стран продукцией нашего машиностроения, другой высококачественной продукцией, которую выпускает наша отечественная промышленность".