Водные ресурсы, недра и работа нотариальных бюро: какие изменения внесли депутаты

Важный законодательный день. Сегодня в повестке депутатов Палаты представителей 10 законопроектов. Они касаются самых разных сфер экономики, в том числе и международной деятельности.

Депутаты сегодня построили свою работу по двум блокам. Второй блок – международный - касается международных ратификаций, так называемых безвизов. Все это будет после перерыва, немного позже. Сейчас депутаты завершают свою работу по первому блоку.

В повестке депутатов Палаты представителей 10 законопроектов

Это внутренняя повестка, внутренние вопросы. Их всего четыре. И вникнуть в тему можно, еще даже не заходя в Овальный зал. Здесь сделали такую большую выставку, посвященную нашим богатствам. В Беларуси есть нефть, калийная соль, каменная соль, строительный камень, торф, глина. В общем, действительно есть чем гордиться. Ну и, конечно, вода.

Кстати, в год на одного потребителя уходит более 6 тыс. кубометров воды. Цифры большие, но, в принципе, это такой среднеевропейский показатель. Воду, наш ценный ресурс, обязательно нужно беречь. И дело в том, что в предыдущий раз Водный кодекс дорабатывали лишь 11 лет назад, были лишь такие точечные корректировки.

Два года назад профильное министерство провело научные исследования и стало ясно, какие именно изменения нужны в профильный законопроект. Так, удалили несколько административных невостребованных процедур, добавили всего лишь одну.



Появились дополнительные полномочия у Президента, у Совета Министров. Например, юридическим лицам будут предоставлять в аренду пользование водными ресурсами для рекреации, туристических целей. Конечно, эти самые юридические лица, инвесторы, будут работать в тесной связке с местными властями, чтобы доступ обычных людей к этим самым водным ресурсам не ограничился. Кстати, очевидное подтверждение, что законопроекты исходят от людей.

Например, были обращения: человек выкопал такой огромный пруд, что на соседних участках пропала вода. Естественно, такого быть не должно, будет наведен порядок, и принятие сегодня Водного кодекса в первом чтении – очередной шаг вперед. Следующим шагом, вторым законопроектом, стал закон о недрах.

Его тоже давно не корректировали. Редакция закона от 2008 года - тоже пришла пора навести порядок. Больше полномочий будет у местных властей.

Что нужно будет делать с землями, которые изначально отводились под добычу полезных ископаемых? Полезные ископаемые закончились, и что делать дальше, будут решать, в том числе, местные власти. Ну и появилось такое понятие, как внутрихозяйственный карьер. Профильный министр рассказал нам, что это такое, для чего это вообще вводится и кто от этого только выиграет.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "Всего сегодня на территории страны насчитывается более 1300 таких внутрихозяйственных производственных карьеров, из которых нами осуществлена проверка порядка 400. Это даст возможность в первую очередь сельскохозяйственным предприятиям добывать полезные ископаемые в виде песка и гравия, использовать его для собственных нужд, что значительно повышает экономику и рентабельность, когда все это есть под рукой".

И как стало известно, депутаты уже приняли законопроект о нотариусах. Еще один важный пункт сегодняшней повестки направлен на удобство для людей. Многие процедуры будут доступны онлайн. Не обязательно нужно будет идти в нотариальное бюро.