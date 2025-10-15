3.71 BYN
Водные ресурсы, недра и работа нотариальных бюро: какие изменения внесли депутаты
Важный законодательный день. Сегодня в повестке депутатов Палаты представителей 10 законопроектов. Они касаются самых разных сфер экономики, в том числе и международной деятельности.
Депутаты сегодня построили свою работу по двум блокам. Второй блок – международный - касается международных ратификаций, так называемых безвизов. Все это будет после перерыва, немного позже. Сейчас депутаты завершают свою работу по первому блоку.
Это внутренняя повестка, внутренние вопросы. Их всего четыре. И вникнуть в тему можно, еще даже не заходя в Овальный зал. Здесь сделали такую большую выставку, посвященную нашим богатствам. В Беларуси есть нефть, калийная соль, каменная соль, строительный камень, торф, глина. В общем, действительно есть чем гордиться. Ну и, конечно, вода.
Кстати, в год на одного потребителя уходит более 6 тыс. кубометров воды. Цифры большие, но, в принципе, это такой среднеевропейский показатель. Воду, наш ценный ресурс, обязательно нужно беречь. И дело в том, что в предыдущий раз Водный кодекс дорабатывали лишь 11 лет назад, были лишь такие точечные корректировки.
Два года назад профильное министерство провело научные исследования и стало ясно, какие именно изменения нужны в профильный законопроект. Так, удалили несколько административных невостребованных процедур, добавили всего лишь одну.
Появились дополнительные полномочия у Президента, у Совета Министров. Например, юридическим лицам будут предоставлять в аренду пользование водными ресурсами для рекреации, туристических целей. Конечно, эти самые юридические лица, инвесторы, будут работать в тесной связке с местными властями, чтобы доступ обычных людей к этим самым водным ресурсам не ограничился. Кстати, очевидное подтверждение, что законопроекты исходят от людей.
Например, были обращения: человек выкопал такой огромный пруд, что на соседних участках пропала вода. Естественно, такого быть не должно, будет наведен порядок, и принятие сегодня Водного кодекса в первом чтении – очередной шаг вперед. Следующим шагом, вторым законопроектом, стал закон о недрах.
Его тоже давно не корректировали. Редакция закона от 2008 года - тоже пришла пора навести порядок. Больше полномочий будет у местных властей.
Что нужно будет делать с землями, которые изначально отводились под добычу полезных ископаемых? Полезные ископаемые закончились, и что делать дальше, будут решать, в том числе, местные власти. Ну и появилось такое понятие, как внутрихозяйственный карьер. Профильный министр рассказал нам, что это такое, для чего это вообще вводится и кто от этого только выиграет.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "Всего сегодня на территории страны насчитывается более 1300 таких внутрихозяйственных производственных карьеров, из которых нами осуществлена проверка порядка 400. Это даст возможность в первую очередь сельскохозяйственным предприятиям добывать полезные ископаемые в виде песка и гравия, использовать его для собственных нужд, что значительно повышает экономику и рентабельность, когда все это есть под рукой".
И как стало известно, депутаты уже приняли законопроект о нотариусах. Еще один важный пункт сегодняшней повестки направлен на удобство для людей. Многие процедуры будут доступны онлайн. Не обязательно нужно будет идти в нотариальное бюро.
И как рассказал нам профильный министр, даже такая актуальная для многих процедура, как оформление разрешения для ребенка, чтобы он смог выехать за границу. Тоже планируется, что не нужно будет никуда идти, все это можно будет сделать в цифровом виде. Сейчас у депутатов небольшой перерыв, и затем еще один блок вопросов - международные.