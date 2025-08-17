3.72 BYN
"Военкор-2025": как прошли тактико-специальные учения для журналистов
Журналисты тоже находятся на защите государства. Уже пятый год подряд Вооруженные Силы Беларуси проводят тактико-специальное учение "Военкор".
Если кратко, то этот курс по экстремальной журналистике проходил в условиях максимально приближенных к боевым. Сотрудники "Первого информационного" телеканала Максим Кембель и Алексей Сосновский на себе испытали все тяготы и лишения воинской службы.
На полигоне в Витебской области одного из соединений сил специальных операций (место дислокации, к слову, раскрывать запрещено) 26 журналистов сменили гражданскую одежду на военную форму. Например, бронежилет "Шторм" белорусского производства, его вес составляет 16 кг. В каске журналисты проводили большую часть времени, выдали им и налокотники.
Сергей Шилов:
"Мастерство военкора проявляется в умении действовать в кризисных ситуациях. Должно быть умение и погасить панику, и проверить информацию, потому что сейчас обостряется информационная война (внимание общества и вообще всего мира бывает иногда приковано к яркой вспышке, которая произошла в конфликте), и умение быстро сориентироваться, разобраться, проверить информацию и донести ее".
Телеоператор ЗАО "Второй национальный телеканал" Павел Герасимчук поделился, что это был его первый опыт участия в таком мероприятии. Но это не отменило интереса и трудностей, потому что, как он отметил, без должной подготовки там заставляли рано подниматься, бегать со всей тяжестью. "Самое интересное состоит в том, что ты не знаешь, что будет на следующий день, потому что инструкторы все скрывают", - добавил Павел.
Это были пять насыщенных дней. Да, никто не говорил, что будет легко. Суровые испытания, экстремальные условия - то есть на войне как на войне, но рядом с военкорами всегда находились опытные бойцы.
"Что я могу сказать о журналистах? В первые дни, как и всем прибывающим людям в армию, совсем не просто. Люди гражданские не привыкли к такой работе, поэтому им тяжело привыкнуть к распорядку дня. Но уже на третий день были видны сдвиги, люди адаптировались, с ними можно было спокойно работать. Журналисты - люди стрессоустойчивые, конечно, были какие-то моменты, но все дошли до конца, чему мы очень рады. Мы гордимся, что бойцы дошли до него", - сказал один из военнослужащих ССО ВС Беларуси.
Тактическая медицина, изучения средств связи, защита от дронов, стрельба, выживание в лесу - в общем, условия пребывания были максимально приближены к боевым.
Светлана Смык, замначальника отдела телекомпании "ВоенТВ":
"Были испытания, где по замыслу инструкторов я была условно раненым. Нашему подразделению приходилось меня тащить, и в тот момент мне больше всего хотелось быть вместе с ребятами, вместе преодолевать испытание, потому что в такие моменты мне было чуть-чуть легче. Вот об этом только жалею".
После всех испытаний на лицах (уже смело можно было назвать всех военкорами) были улыбки. С честью и достоинством они выполнили возложенные на них задачи.
Помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский: "Мы добились всех целей, которые поставили перед собой. И самое главное, что и мы, и сами участники учения увидели свои скрытые возможности, о которых они даже и не знали. За непродолжительный промежуток времени сложились устойчивые коллективы, которые можно назвать уже боевыми единицами в информационном поле".
"Военкор-2025" стал юбилейным, а до финиша дошли все. Самый главный вывод - пусть те знания и навыки, полученные в ходе тактико-специального учения, никогда не пригодятся на практике. Для этого нужно приложить максимум усилий всем, и не важно, являешься ли ты военным или журналистом. У всех одна задача - защитить свою Беларусь.