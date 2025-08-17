"Военкор-2025": как прошли тактико-специальные учения для журналистов

Журналисты тоже находятся на защите государства. Уже пятый год подряд Вооруженные Силы Беларуси проводят тактико-специальное учение "Военкор".

Если кратко, то этот курс по экстремальной журналистике проходил в условиях максимально приближенных к боевым. Сотрудники "Первого информационного" телеканала Максим Кембель и Алексей Сосновский на себе испытали все тяготы и лишения воинской службы.

На полигоне в Витебской области одного из соединений сил специальных операций (место дислокации, к слову, раскрывать запрещено) 26 журналистов сменили гражданскую одежду на военную форму. Например, бронежилет "Шторм" белорусского производства, его вес составляет 16 кг. В каске журналисты проводили большую часть времени, выдали им и налокотники.

Сергей Шилов, военный корреспондент агентства "РИА Новости" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61fe3f73-d075-49fd-b3f2-105107dba092/conversions/8e464ba3-73fc-4f69-8ebd-8c066dd64f68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61fe3f73-d075-49fd-b3f2-105107dba092/conversions/8e464ba3-73fc-4f69-8ebd-8c066dd64f68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61fe3f73-d075-49fd-b3f2-105107dba092/conversions/8e464ba3-73fc-4f69-8ebd-8c066dd64f68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61fe3f73-d075-49fd-b3f2-105107dba092/conversions/8e464ba3-73fc-4f69-8ebd-8c066dd64f68-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Шилов, военный корреспондент агентства "РИА Новости"

Сергей Шилов:

"Мастерство военкора проявляется в умении действовать в кризисных ситуациях. Должно быть умение и погасить панику, и проверить информацию, потому что сейчас обостряется информационная война (внимание общества и вообще всего мира бывает иногда приковано к яркой вспышке, которая произошла в конфликте), и умение быстро сориентироваться, разобраться, проверить информацию и донести ее".

Телеоператор ЗАО "Второй национальный телеканал" Павел Герасимчук поделился, что это был его первый опыт участия в таком мероприятии. Но это не отменило интереса и трудностей, потому что, как он отметил, без должной подготовки там заставляли рано подниматься, бегать со всей тяжестью. "Самое интересное состоит в том, что ты не знаешь, что будет на следующий день, потому что инструкторы все скрывают", - добавил Павел.

Максим Кембель и Павел Герасимчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f439363-788e-44e1-a381-70c77b24cc85/conversions/1dd33de0-75aa-49f5-90ae-56a897726273-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f439363-788e-44e1-a381-70c77b24cc85/conversions/1dd33de0-75aa-49f5-90ae-56a897726273-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f439363-788e-44e1-a381-70c77b24cc85/conversions/1dd33de0-75aa-49f5-90ae-56a897726273-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f439363-788e-44e1-a381-70c77b24cc85/conversions/1dd33de0-75aa-49f5-90ae-56a897726273-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Кембель и Павел Герасимчук

Это были пять насыщенных дней. Да, никто не говорил, что будет легко. Суровые испытания, экстремальные условия - то есть на войне как на войне, но рядом с военкорами всегда находились опытные бойцы.

"Что я могу сказать о журналистах? В первые дни, как и всем прибывающим людям в армию, совсем не просто. Люди гражданские не привыкли к такой работе, поэтому им тяжело привыкнуть к распорядку дня. Но уже на третий день были видны сдвиги, люди адаптировались, с ними можно было спокойно работать. Журналисты - люди стрессоустойчивые, конечно, были какие-то моменты, но все дошли до конца, чему мы очень рады. Мы гордимся, что бойцы дошли до него", - сказал один из военнослужащих ССО ВС Беларуси.

Максим Кембель и военнослужащий ССО ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad3382d6-c44a-455f-9a02-8de18962cb61/conversions/163d30e8-ea7b-4251-9fdf-5d499c697e22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad3382d6-c44a-455f-9a02-8de18962cb61/conversions/163d30e8-ea7b-4251-9fdf-5d499c697e22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad3382d6-c44a-455f-9a02-8de18962cb61/conversions/163d30e8-ea7b-4251-9fdf-5d499c697e22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad3382d6-c44a-455f-9a02-8de18962cb61/conversions/163d30e8-ea7b-4251-9fdf-5d499c697e22-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Кембель и военнослужащий ССО ВС Беларуси

Тактическая медицина, изучения средств связи, защита от дронов, стрельба, выживание в лесу - в общем, условия пребывания были максимально приближены к боевым.

Светлана Смык, замначальника отдела телекомпании "ВоенТВ":

"Были испытания, где по замыслу инструкторов я была условно раненым. Нашему подразделению приходилось меня тащить, и в тот момент мне больше всего хотелось быть вместе с ребятами, вместе преодолевать испытание, потому что в такие моменты мне было чуть-чуть легче. Вот об этом только жалею".

После всех испытаний на лицах (уже смело можно было назвать всех военкорами) были улыбки. С честью и достоинством они выполнили возложенные на них задачи.

Выполнение задания во время учений "Военкор-2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee92b4f2-bde7-495d-9ffd-6f44d6401653/conversions/6f18ba99-7552-4aae-9b69-9b6571ac8800-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee92b4f2-bde7-495d-9ffd-6f44d6401653/conversions/6f18ba99-7552-4aae-9b69-9b6571ac8800-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee92b4f2-bde7-495d-9ffd-6f44d6401653/conversions/6f18ba99-7552-4aae-9b69-9b6571ac8800-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee92b4f2-bde7-495d-9ffd-6f44d6401653/conversions/6f18ba99-7552-4aae-9b69-9b6571ac8800-xl-___webp_1920.webp 1920w Выполнение задания во время учений "Военкор-2025"

Помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский: "Мы добились всех целей, которые поставили перед собой. И самое главное, что и мы, и сами участники учения увидели свои скрытые возможности, о которых они даже и не знали. За непродолжительный промежуток времени сложились устойчивые коллективы, которые можно назвать уже боевыми единицами в информационном поле".