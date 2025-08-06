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Военно-патриотическая игра "Зарница" прошла в оздоровительном лагере "Полочанка"
В Воложинском районе прошла военно-патриотическая игра "Зарница". В оздоровительном лагере "Полочанка" собрались школьники, чтобы проверить свои знания и умения.
Участникам довелось пройти через множество испытаний. Соревнование прошло при поддержке военной части 3214.
Проверку на сплоченность прошли школьники Минска на смене в летнем лагере. "Зарница" - давняя традиция, которая объединяет спортивную и талантливую молодежь. В лагере "Полочанка" военно-патриотическая игра собрала парней и девушек от 13 до 17 лет.
Участники должны были пройти 5 испытаний, конкурс строя и песни, а также исторический квиз. Они демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и прошли полосу препятствий. В каждой команде - по 10 человек.
В соревновании приняли участие 50 парней и девушек. В следующем году состав участников военно-патриотической игры расширится, к ней присоединятся дети из других лагерей.