Военные Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2026 год

Вооруженные Силы Беларуси и Казахстана будут развиваться вместе. План военного сотрудничества на 2026 год подписали главы министерств обороны двух стран.

Отметим, белорусская делегация во главе с Виктором Хрениным прибыла в Казахстан накануне для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ.