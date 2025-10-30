Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Военные Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2026 год

Вооруженные Силы Беларуси и Казахстана будут развиваться вместе. План военного сотрудничества на 2026 год подписали главы министерств обороны двух стран.

Отметим, белорусская делегация во главе с Виктором Хрениным прибыла в Казахстан накануне для участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ.

На встрече будут рассматриваться вопросы повышения боеспособности армий государств, входящих в Содружество.

