Военные ОДКБ познакомились с таджикским праздником "Мехргон"

Главная точка на культурной карте в эти дни - парк Фирдоуси, где проходят национальные гуляния "Мехргон". Это древний таджикский праздник урожая, любви и благополучия, который отмечается в октябре. Он символизирует щедрость природы и благодарит за собранный урожай, а также олицетворяет любовь, дружбу, согласие и единство. Празднование включает в себя народные гуляния, фестивали сельхозпродукции и традиционные угощения.