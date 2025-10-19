3.73 BYN
Военные ОДКБ познакомились с таджикским праздником "Мехргон"
Боевая задача - изучить национальные традиции. 19 октября военный контингент ОДКБ высадился в столице Таджикистана Душанбе.
Главная точка на культурной карте в эти дни - парк Фирдоуси, где проходят национальные гуляния "Мехргон". Это древний таджикский праздник урожая, любви и благополучия, который отмечается в октябре. Он символизирует щедрость природы и благодарит за собранный урожай, а также олицетворяет любовь, дружбу, согласие и единство. Празднование включает в себя народные гуляния, фестивали сельхозпродукции и традиционные угощения.
Также военные с экскурсией посетили Гиссарский замок. Насыщенная культурная программа - обязательный элемент любых учений ОДКБ. Бойцы из разных стран узнают историю дружественных государств, знакомятся с традициями их народов.