Военные высадили более 2 га лесных насаждений в Молодечненском районе
Более 2 га молодых лесных насаждений - сосны и березы - появились в Молодечненском районе.
Новую жизнь лесу в рамках большой кампании "Лес. Добро. Порядок" дала делегация Вооруженных Cил на территории Радошковичского лесничества. Армейцы как никто понимают необходимость участия в подобных мероприятиях, лес - это богатство нашей страны, экологическая безопасность.
"Задействованы все соединения и воинские части. Мы понимаем необходимость участия, потому что лес - это богатство нашей республики. Поэтому мы с большим энтузиазмом участвуем в акции и будем участвовать дальше", - поделился замминистра обороны по тылу - начальник тыла ВС Беларуси Андрей Бурдыко.
Вся страна в эти дни возрождает наше общее богатство. Люди полны желания оставить свой след не цифровой, а живой - в виде дерева. Трудовой десант работает в каждом районе и области.