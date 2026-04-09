Военные высадили более 2 га лесных насаждений в Молодечненском районе

Более 2 га молодых лесных насаждений - сосны и березы - появились в Молодечненском районе.

Новую жизнь лесу в рамках большой кампании "Лес. Добро. Порядок" дала делегация Вооруженных Cил на территории Радошковичского лесничества. Армейцы как никто понимают необходимость участия в подобных мероприятиях, лес - это богатство нашей страны, экологическая безопасность.

"Задействованы все соединения и воинские части. Мы понимаем необходимость участия, потому что лес - это богатство нашей республики. Поэтому мы с большим энтузиазмом участвуем в акции и будем участвовать дальше", - поделился замминистра обороны по тылу - начальник тыла ВС Беларуси Андрей Бурдыко.