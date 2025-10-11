3.69 BYN
Вольфович: Каждое посаженное дерево имеет значение
Порядка 100 тысяч саженцев деревьев высадили 11 октября в Докшицком районе сотрудники Государственного секретариата вместе с семьями. Территория Замосточского лесничества пополнилась двумя гектарами молодого леса. В акции принял участие и госсекретарь Совета безопасности Беларуси. По словам Александра Вольфовича, такой труд формирует у молодежи высокие нравственные ценности.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: "Такие акции, которые проводятся в нашей стране, действительно нацелены на созидание, на что-то прекрасное. Мы традиционно участвуем в добровольных акциях "Дай лесу новае жыццё!" и "Неделя леса". Восстанавливаем белорусские леса, в том числе поврежденные в результате разгулов стихии. Спустя время интересуемся в лесхозах результатами своего труда, насколько успешно прижились саженцы".
Александр Вольфович отметил, что каждое посаженное дерево имеет значение, приумножает природное богатство страны, укрепляет нашу экологическую безопасность.
Вместе с сотрудниками Государственного секретариата Совета безопасности на лесной делянке трудились их дети.
По словам Александра Вольфовича, участие в таких акциях формирует у молодежи высокие нравственные ценности, чуткое отношение к любимому краю, красоте родной земли. "Такие акции воспитывают подрастающее поколение. Мы должны привить им бережное отношение к природе. В свободное от работы время семьи могут пообщаться между собой, поработать на свежем воздухе, обсудить разные вопросы", - подчеркнул он.
Уже традиционно акция который год проходит по всей стране. Чиновники, обычные граждане, лесничие высаживают молодые деревья. Это и обновление старого леса, и восстановление поврежденных территорий после прохождения грозового фронта.