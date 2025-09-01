Вольфович на торжественной линейке в кадетском училище: Становление ребят проходит в непростое время

Их интересует все, что происходит внутри страны и за рубежом. Они гордятся заслугами и достижениями своего Отечества, но главное - они гордятся своей страной, скажет госсекретарь Совбеза Беларуси на плацу Минского кадетского училища, где 1 сентября также прошла торжественная линейка, но по-особенному - по-военному.

И как заметил Александр Вольфович, этих ребят можно хоть сегодня на военный парад.

"Глава государства держит под жестким контролем все, что связано с развитием военной организации страны: постоянно уточняет детали, ставит новые задачи. Это продиктовано самой жизнью. Сейчас органы пограничной службы уже не первый месяц надежно охраняют государственную границу в усиленном режиме - как на западе, так и на юге. Вооруженные силы поддерживают пограничников, прикрывают их с тыла, постоянно усиливают присутствие в различных регионах и выполняют задачи по защите границы. Авиация, военно-воздушные силы и войска ПВО также работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность воздушных рубежей страны. Армия всегда была необходима и востребована, и сегодня это особенно актуально", - отметил госсекретарь Совбеза.