Вольфович назвал действия Литвы и Польши на границе элементом гибридной войны

Как отметил Александр Вольфович, Запад не идет на диалог, а готовится к войне. Огромные деньги вкладывают в оборонные расходы. Большое количество учений проходит рядом с территорией Беларуси. Открыто готовится инфраструктура для ведения боевых действий. То, что делает Польша и Литва на границе, - настоящий элемент гибридной войны. И сегодня это не только проблема Беларуси и России, эта угроза коснется всех стран СНГ.

"Мы недавно видели над своей территорией БПЛА, видели, что они направились в сторону Польши. Мы сделали жест, заранее предупредили руководство Польши. Поляки вместо того чтобы конструктивно сказать спасибо, наладить диалог и объективно разобраться в причинах, взяли и на неделю закрыли границу. Литовцы что делают - закрыли пункты пропуска. Более 1,5 тыс. литовских грузовиков остались на белорусской территории. Такие действия литовской и польской сторон являются прежде всего угрозой стабильности не для Беларуси, а для других государств, чьи грузы следуют с Востока на Запад".