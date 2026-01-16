Вольфович рассказал, на что направлена масштабная проверка Вооруженных Сил Беларуси

По поручению Президента в Беларуси началась масштабная проверка Вооруженных Сил. Она носит комплексный характер и состоит из нескольких этапов.

Какая обстановка у границ, рассказал Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза вместе с председателем Госконтроля - 16 января в Любанском районе. Все мероприятия и учения мы проводим вдали от западных границ, никого не провоцируя и не угрожая. Беларусь не наращивает свои Вооруженные Силы, но готова ко всему.

Масштабная проверка ВС Беларуси

Замысел масштабной проверки ВС начат по распоряжению Президента. Александр Лукашенко и сам, рассказал сегодня госсекретарь Совета Безопасности, планирует принять участие, но день, время и часть определит лично. В этом тоже момент внезапности. Проверка комплексная, в несколько этапов. Сегодня начали с воинской части технического характера.

Танки, боевые машины пехоты, бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Именно в этой воинской части хранится основная бронетанковая техника страны. Хранится и ремонтируется.

Либо под навесом, либо в хранилище. Каждый образец должен быть заправлен горюче-смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, зимой - антифризом. Суровые морозы, конечно, повлияли. Как правило, после получения приказа 3-4 часа - и машины в колонне.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Внезапно прибыла группа, вручила распоряжение командиру воинской части. Командир части заслушал положение дел на базе хранения техники. Хочу сказать, что, конечно, на проверку влияет и мороз, и снежный покров. Личный состав с оптимизмом получил боевую задачу, приступил к снятию техники с хранения. Итоги проверки будут проанализированы в последующем. Посмотрим, как в установленные нормативами временные показатели различные образцы бронетанкового оружия будут сняты с хранения".

Смотрели сегодня и на установку аккумуляторов, и в целом снятие машины с хранения. Что и как содержится на складах. В конце прошлого года в этой воинской части Совбез и Госконтроль уже были. Держат в тонусе, поэтому приготовиться всем!

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Мы стремимся к тому, чтобы было все так, как должно быть. Конечно, есть и положительные вещи, мы сегодня в этом убедились, но есть и нюансы, которые надо исправлять, это нормальный процесс, над этим надо работать".

И еще раз это только начало масштабной проверки. В ближайшее время оценят охрану воинских частей, противодействие современным вызовам и беспилотникам тоже. Учитывается российский опыт в специальной военной операции.

Артем Калюта, замкомандира воинской части:

"Танки в основном сегодня стреляют из закрытых позиций. Их больше используют как артиллерию с целью их сохранности, в первую очередь, личного состава, а во-вторых, с целью сохранности техники, понятное дело. Раньше, конечно, выезжали в лоб навстречу. Сейчас на удаленке на километров пять выезжают из закрытых огневых позиций".

25-50 метров - расстояние между машинами, до 20 километров в час - скорость. А вообще, не только для конкретной воинской части, но и для журналистов эта проверка была внеплановой и даже скорее секретной. И с учетом темы "Орешника", которую так активно обсуждают в информационном поле, до последнего думали: а вдруг? Кто-то подвергает сомнениям, а есть ли он в Беларуси, а кто-то примеряет, долетит ли до них. Вот накануне Макрон заявил, что Франция в зоне досягаемости, и ему в Европе срочно нужно обзавестись аналогичным оружием.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Дай бог, чтобы мы никому этот "Орешник" не показали, и дай бог, чтобы этот "Орешник" никто не увидел".

Он назвал слухи об отсутствии оружия "хорошими", связав их с вопросами оперативной маскировки. По его словам, Беларусь уверена в наличии этого арсенала, который рассматривается исключительно как оружие сдерживания и защиты.

"Это оружие, конечно, мы надеемся, никогда не пригодится. Хорошо, что они не видят этот "Орешник". И правильно, что они его не видят", - подчеркнул Александр Вольфович.

Он подтвердил, что все договоренности между президентами Беларуси и России по этому вопросу выполнены.

Основную угрозу госсекретарь Совбеза видит в действиях альянса НАТО у границ Беларуси. Он привел конкретные примеры:

Учения США на полигоне "Пабраде" в 15 км от границы с группой около 900 человек.

Размещение 2500 военнослужащих на полигоне Гайжюнай в 95 км от границы.

Постоянные пролеты авиации, разведка и действия сил спецназначения вдоль белорусской границы.

Александр Вольфович противопоставил эту активность политике Минска: "Мы же не проводим такую политику, провоцирующую наших соседей. Все мероприятия и учения мы проводим в глубине территории нашей страны, на отдаленных полигонах, не провоцируя никого и не угрожая никому. Мы не увеличиваем свои Вооруженные Силы".

По его словам, текущая внезапная проверка армии, инициированная Президентом, направлена именно на повышение качества, подготовки и бережного отношения к технике, а не на наращивание группировок.