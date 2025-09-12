Вольфович: Учения "Запад-2025" не представляют никакой угрозы

"Сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознают и знают, что эти учения, как и все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы. Политика, которую проводит наша страна, говорит о том, что Беларусь всегда выступала и выступает за мир, за безопасность, за доброжелательное отношение друг к другу. Мероприятия, которые проходят сегодня на полигоне, нацелены прежде всего не на увеличение какой-то военной активности, а на отработку вопросов готовности к защите своих национальных интересов".