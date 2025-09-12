3.63 BYN
Вольфович: Учения "Запад-2025" не представляют никакой угрозы
Учения "Запад-2025" носит сугубо оборонительный характер. Цели связаны исключительно с обеспечением военной безопасности Союзного государства и не представляют никакой угрозы для наших западных соседей и партнеров.
Госсекретарь Совбеза Беларуси на полигоне прокомментировал начало маневров. При этом Александр Вольфович уточнил - мероприятие абсолютно плановое. Маневры максимально открыты и прозрачны, несмотря на это, в Европе в них пытаются усмотреть опасность.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Сегодня руководство Польши, руководство стран Прибалтики прекрасно осознают и знают, что эти учения, как и все то, что делается на территории Республики Беларусь, не представляет никакой им угрозы. Политика, которую проводит наша страна, говорит о том, что Беларусь всегда выступала и выступает за мир, за безопасность, за доброжелательное отношение друг к другу. Мероприятия, которые проходят сегодня на полигоне, нацелены прежде всего не на увеличение какой-то военной активности, а на отработку вопросов готовности к защите своих национальных интересов".
Наши Вооруженные Силы активно отслеживают всю военную активность НАТО и готовы реагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учений "Запад-2025".