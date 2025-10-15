Вольфович: Во время проверки боеготовности учитывается опыт современных вооруженных конфликтов

В Беларуси продолжается второй этап проверки боеготовности подразделений одной из механизированных бригад. Мониторинг ведет Совет Безопасности по поручению главнокомандующего.

Для выполнения задач гвардейцы уже совершили марш своим ходом на один из полигонов страны. У армейцев - огневая подготовка. Танковый батальон уже отработал контрольные стрельбы из штатного вооружения, бэтээров и стрелкового оружия.

Как ранее в интервью телеканалу "Первый информационный" сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, во время проверки учитывается опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе и СВО.

Александр Бас, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

"Батальон на протяжении полутора недель выполняет задачи в интенсивном режиме. Морально-психологическое состояние личного состава обеспечивает выполнение задач по предназначению. Военнослужащие заряжены. Мы видим, как они выполняют задачи, как выполняют упражнения контрольных учебных стрельб из стрелкового оружия, боевых машин. Они готовы и способны добиться высоких результатов".