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Володин: Главная миссия форума - передать историческую правду будущим поколениям
22 июня - заключительный день Международного форума Союзного государства. В приветствии участникам Президент отметил, что выявляя новые факты геноцида белорусского народа, мы даем правовую оценку преступлениям фашистов, чтобы защитить память о безвинных жертвах и воинах, совершивших великий подвиг.
Защита исторической правды и сохранение памяти о поколении победителей - задача первостепенная. Максимально содержательным получилось пленарное заседание форума, где главный акцент сделали на преемственности. Именно молодежь должна стать ключевым проводником правды о прошлом.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Заинтересованный диалог парламентариев, общественных деятелей, ученых, представителей педагогического сообщества и лидеров мнений из разных стран подтвердил, что формат общения по вопросам сохранения и защиты исторической памяти, предложенный Парламентским собранием Союза Беларуси и России, востребован. Состоялся уникальный обмен мнениями и опытом. И для нас важно, что миролюбивая, объединительная повестка, которую продвигают президенты Беларуси и России, а также инициативы союзных парламентариев, поддерживаются дружественными нам государствами".
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:
"Наш форум призван защитить память. И если у нас ее отберут, если перечеркнут подвиг тех, кто выстоял в Бресте, победил в Сталинграде, у нас не будет истории. А без истории у нас не будет государств, которые мы представляем. Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать со своей стороны все, чтобы этого не произошло. Вечная память погибшим! Мы должны сделать все, чтобы передать ее будущим поколениям. В этом миссия форума".
Международный диалог - важный шаг в укреплении духовно-нравственных основ сотрудничества наших стран. Совместная работа послужит надежным ориентиром во имя сохранения стабильности и мира.