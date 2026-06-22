Володин: Главная миссия форума - передать историческую правду будущим поколениям

"Заинтересованный диалог парламентариев, общественных деятелей, ученых, представителей педагогического сообщества и лидеров мнений из разных стран подтвердил, что формат общения по вопросам сохранения и защиты исторической памяти, предложенный Парламентским собранием Союза Беларуси и России, востребован. Состоялся уникальный обмен мнениями и опытом. И для нас важно, что миролюбивая, объединительная повестка, которую продвигают президенты Беларуси и России, а также инициативы союзных парламентариев, поддерживаются дружественными нам государствами".

"Наш форум призван защитить память. И если у нас ее отберут, если перечеркнут подвиг тех, кто выстоял в Бресте, победил в Сталинграде, у нас не будет истории. А без истории у нас не будет государств, которые мы представляем. Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать со своей стороны все, чтобы этого не произошло. Вечная память погибшим! Мы должны сделать все, чтобы передать ее будущим поколениям. В этом миссия форума".