"Вон из Латвии, здесь место только латышам": почему русскоговорящие уезжают из этой страны

Латышка Ирина Веремейчик совсем недавно переехала из Латвии в Беларусь. В "Актуальном интервью" она поделилась причинами своего переезда из "цивилизованной" Европы.

"Цивилизация там заключается только в интернете, который считается самым лучшим во всей Европе. Больше никаких плюсов нет. В связи с войной в Украине началось давление на русскоязычное население. Даже в соцсетях писали: "Собирай чемоданы и уезжай в свою Россию. Вон из Латвии, здесь место только латышам", - заявила Ирина Веремейчик.

Предвзятое отношение есть даже к детям. По словам латышки, если ребенок разговаривает только по-русски, то в Латвии он считается неполноценным. В логопедической комиссии Ирине Веремейчик сказали, что ее младший ребенок "неполноценно развит", так как плохо говорит по-латышски. При этом мальчик отлично считает до 10, знает все фигуры и цвета, но на русском языке.

Фото: RT news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af333e73-f87e-4234-99b1-46c921c762b1/conversions/97c65ab7-2cfc-410b-ae35-87cc87c7c96c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af333e73-f87e-4234-99b1-46c921c762b1/conversions/97c65ab7-2cfc-410b-ae35-87cc87c7c96c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af333e73-f87e-4234-99b1-46c921c762b1/conversions/97c65ab7-2cfc-410b-ae35-87cc87c7c96c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af333e73-f87e-4234-99b1-46c921c762b1/conversions/97c65ab7-2cfc-410b-ae35-87cc87c7c96c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: RT

Ирина Веремейчик считает, что вся злоба к русскоязычному населению и ко всему русскому идет от правительства - они требуют компенсации за оккупацию страны СССР.

"Никакой оккупации Советским Союзом не было. Латвия всю свою историю была то под шведами, то под финнами, то под немцами. Когда они "освободились" от СССР, поняли, что ничего не могут сами, потому что все, что оставил СССР (заводы, фабрики, производство, мосты, гидроэлектростанции, дома, больницы), в стране уже распродали или разрушили. Сахарный завод работал в Елгаве - они его уничтожили, затем снесли завод РАФ по производству маршруток", - объяснила латышка.

Ирина Веремейчик - мать шестерых детей, трое переехали с ней в Беларусь, трое остались в Латвии, так как уже совершеннолетние. Хоть семья и многодетная, льгот в Латвии мать почти не получала.

"Льгот не было. Максимум скидка со специальной карточкой 10 %, но не во всех магазинах. Например, сапоги стоят 60 евро, 10 % скидка - это 6 евро. Я не считаю, что это большая скидка для многодетной семьи. Была скидка на электричество. Да, это было ощутимо. Что касается покупки жилья, то никаких скидок, привилегий нет", - рассказала переселенка из Латвии.

Как отметила женщина, в Латвии наблюдается ужасная демографическая ситуация. В Бауском районе, где она раньше жила, в январе 2024 года умерло 46 человек, а родилось всего 8. На развитие медицины не хватает средств, ведь все деньги уходят на вооружение страны и помощь Украине.

При этом Ирина Веремейчик признала, что белорусские продукты качественнее и значительно дешевле латвийских: "Цены на продукты в Латвии - просто ужас. Пачка сливочного масла стоит от 3 до 3,5 евро. А вот белорусская продукция в магазинах вообще шикарная. И мясные, и молочные продукты очень вкусные, и с латвийской продукцией даже рядом не стоят. Да, есть качественные продукты и в Латвии, но они стоят очень дорого".

Ирина Веремейчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/136e016b-0c6f-4689-9084-453b0621586a/conversions/04e28d80-8516-4c02-8a05-2011852106b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/136e016b-0c6f-4689-9084-453b0621586a/conversions/04e28d80-8516-4c02-8a05-2011852106b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/136e016b-0c6f-4689-9084-453b0621586a/conversions/04e28d80-8516-4c02-8a05-2011852106b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/136e016b-0c6f-4689-9084-453b0621586a/conversions/04e28d80-8516-4c02-8a05-2011852106b6-xl-___webp_1920.webp 1920w Ирина Веремейчик

Она считает, что главной причиной переезда русскоязычного населения в Беларусь - это его притеснение. Если в Литве после выхода из СССР всем сразу дали гражданство, то в Латвии всех жителей отбирали как высший сорт, средний и низкий. Те, кто не могут сдать специальный экзамен, не получают гражданство. Женщина, как и ее мама, родилась в Латвии, они всю жизнь прожили там, но им так и не дали гражданство.

"Я думала насчет переезда в Беларусь. У парня моей дочки есть родня под Витебском, поэтому они каждый год ездили в Беларусь, а затем возвращались и делились своими впечатлениями. Уже тогда меня начали посещать мысли о переезде, и я подумала, что если уезжать, то только в Беларусь", - вспомнила Ирина.