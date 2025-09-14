3.63 BYN
Воскресенский: Брюссель зарабатывает деньги на коррупционных схемах, связанных с украинской войной
Скорейшей отмены санкций не стоит ожидать. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился политический аналитик Юрий Воскресенский.
Он отметил, сейчас в Сети пишут, что, дескать, скоро мы будем из Минска снова летать, как раньше, в Милан и Вену. "Но вы же понимаете, что наши европейские партнеры пока занимают крайне агрессивную позицию, и они не допустят пролета через свою территорию наших самолетов. Они находятся полностью в орбите Брюсселя, а Брюссель занял очень агрессивную позицию", - отметил эксперт.
"С другой стороны, они просто зарабатывают деньги на всех коррупционных схемах, связанных с украинской войной. То есть первично это даже не Беларусь. Это российско-украинская война. Они зарабатывают все на этом деньги и не собираются, как мы видим, останавливаться. Несмотря на то, что простые люди, простые поляки, литовцы, латыши так же страдают, как и наше все приграничье, от этих ограничительных мер, поэтому ожидать какого-то понимания и смягчения европейской политики, позиции, наверное, стоит чуть-чуть попозже", - считает политический аналитик.
"Это чувство неощущения на себе санкций очень тяжело дается. И я хотел бы поблагодарить, конечно, политическое руководство Беларуси, нашего Президента, правительство, руководителей всех министерств, ведомств за такую титаническую работу, которую они проводят. Спокойную, тихую, не спеша, потому что санкции действительно очень серьезные", - поблагодарил Юрий Воскресенский.