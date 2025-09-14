Воскресенский: Брюссель зарабатывает деньги на коррупционных схемах, связанных с украинской войной

Скорейшей отмены санкций не стоит ожидать. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился политический аналитик Юрий Воскресенский.

Он отметил, сейчас в Сети пишут, что, дескать, скоро мы будем из Минска снова летать, как раньше, в Милан и Вену. "Но вы же понимаете, что наши европейские партнеры пока занимают крайне агрессивную позицию, и они не допустят пролета через свою территорию наших самолетов. Они находятся полностью в орбите Брюсселя, а Брюссель занял очень агрессивную позицию", - отметил эксперт.

"С другой стороны, они просто зарабатывают деньги на всех коррупционных схемах, связанных с украинской войной. То есть первично это даже не Беларусь. Это российско-украинская война. Они зарабатывают все на этом деньги и не собираются, как мы видим, останавливаться. Несмотря на то, что простые люди, простые поляки, литовцы, латыши так же страдают, как и наше все приграничье, от этих ограничительных мер, поэтому ожидать какого-то понимания и смягчения европейской политики, позиции, наверное, стоит чуть-чуть попозже", - считает политический аналитик.