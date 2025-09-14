Воскресенский о том, почему Америку волнует судьба некоторых заключенных в Беларуси

Недавно по просьбе, в том числе президента США, освобождено 52 заключенных. Почему Америку волнует их так судьба, в эфире "Первого информационного" своим мнением поделился политический аналитик Юрий Воскресенский.

Эксперт отметил два момента. "Во-первых, они достают свою агентуру и хотят, чтобы агентура здесь внутри пыталась расшатывать основы государства, общества в это наше полувоенное время. Но тут Президент Беларуси и руководители спецслужб переиграли наших американских коллег путем высылки, временного выдворения. Они называют это депортацией, кричат из Вильнюса. Я не считаю, что это депортация, это временное выдворение для последующей реабилитации", - отметил он.

