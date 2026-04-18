Восстановление имен: банда Хмары на Пинщине в 1944 зверски пытала и убила прокурора Морозова

Серия терактов на Пинщине в конце 1944 года связана с очередной волной нашествия украинских националистов на освобожденные от немецких оккупантов территории белорусского Полесья. В это время сюда начали передислоцироваться с территории Украины банды ОУН (Организация украинских националистов) и УПА (Украинская повстанческая армия). Их численность составила около 250 человек. Из тех, кто творил беспредел на нашей земле, была и банда Хмары. Настоящее имя и фамилия - Виктор Харков. Значимая фигура Украинской повстанческой армии, боец "Нахтигаля" украинского диверсионного подразделения, сформированного немецкой военной разведкой, иначе 201-й батальон СС.

Документально подтверждено, что банда Хмары на территории Беларуси действовала по прямому указанию Степана Бандеры. А это подрывы и поджоги мостов, железнодорожных путей, проведение антисоветской агитации среди населения и террористические акты в отношении советско-партийного актива. Вероятнее всего, именно эта группа и совершила убийство прокурора тогда еще Пинской области Жабчицкого района Виктора Морозова.

"Сначала они над ним долго издевались, - рассказал Александр Плескацевич, заместитель Пинского межрайонного прокурора. - Ему отрезали нос, выкололи глаза и ухо отрезали. Потом на хуторе в Ивановском районе его ветками забросали возле кустов. А спустя какой-то непродолжительный период времени местные жители нашли его и похоронили".

Война и мир | История гибели прокурора Виктора Морозова от рук банды Хмары в декабре 1944 года

Заместитель Пинского межрайонного прокурора, считает, что это было как символ того, что они хотели свою власть устанавливать. "В принципе никто не хотел территорию отдавать советской власти. Если взять ОУН и УПА, то они очень даже были заинтересованы в этой местности. Потому что здесь плодородные земли, здесь хорошая земля, здесь народ своеобразный. На тот момент католиков было очень много. Сейчас тоже тут евреев у нас много, католиков и украинцев", - сообщил он.

Александр Плескацевич рассказал о новых зацепках в деле: "В первую очередь мы узнали много новой информации в целом о жизни человека, о том, когда он родился, чем он занимался, в какой начальной школе учился, какую школу среднюю окончил, что явилось причиной того, что он оказался здесь, на территории Пинской области в период Великой Отечественной войны, почему его привело именно сюда, хотя местность ему была не родная. Его интерес был в том, чтобы не отлеживаться после ранения, не остаться в стороне от событий войны. Он сам принял осознанное решение приехать на территорию Пинского региона современной Республики Беларусь".

История Виктора Морозова на самом деле не уникальна для 40-х годов прошлого века, хотя и была по-настоящему героической. Окончание средней школы пришлось на начало Великой Отечественной войны. Пошел служить. Во время эвакуации товарища с поля боя получил ранение, ампутировали кисть левой руки. После госпиталя окончил юридические курсы с отличием и сам изъявил желание продолжить служение Родине в органах прокуратуры. Несмотря на молодой возраст, а на тот момент ему было 21 год, его направили в сложный по тем меркам регион, где война вроде закончилась, немцев отогнали, но при этом сохранялась высокая террористическая опасность со стороны украинских и проукраинских бандформирований.

"Молодой прокурорский работник имел активную гражданскую позицию, - подчеркнул Александр Плескацевич. - Его работа здесь не ограничивалась исключительно прокурорской деятельностью. Он оказывал всяческую помощь и содействие, мобилизовывал местное население с целью улучшения благосостояния родины. Ему было дано поручение по заготовке лесопиломатериалов на территории современного Ивановского района для дальнейшей отправки на восстановление шахт Донбасса, чтобы развивалась угольная промышленность. И он направился в деревню Кротово Ивановского района, чтобы организовать местное население и выполнять работы, которые были ему поручены, где он и встретил свою гибель".

По словам Александра Плескацевича, события произошли в период с 18 на 19 декабря 1944 года. Виктор Морозов с двумя другими сотрудниками правоохранительных органов вблизи деревни Кротово встретил группу бандитов, в состав которой входили представители ОУН, которые в послевоенный период скрывались на территории, в том числе Пинщины. Достоверно неизвестно, каким именно образом он был захвачен приспешниками фашистских оккупантов. После длительного истязания прокурор умер. Затем бандиты попытались скрыть его тело в лесном массиве. "Труп Виктора Федоровича Морозова был обнаружен местными жителями и захоронен. А в дальнейшем, уже в 1953 году, его останки перезахоронены на территории современного агрогородка Молотковичи в братской могиле совместно с другими освободителями Пинщины".

Имя погибшего прокурора присвоено улицам в агрогородке Молотковичи и в его родном поселке имени Горького во Владимирской области России. В школе города Ковров, где учился Виктор Морозов, установлена мемориальная доска. Еще одна была открыта на фасаде многоквартирного дома агрогородка Молотковичи в 2024 году.

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси, подчеркнул:

"В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа органы прокуратуры достают из небытия многих людей. Достаточно сказать, что 24 тыс. человек, которые считались неизвестными, обрели свои имена, будучи погибшими от рук фашистов и их приспешников. Поэтому сегодня переоценить значение этого мероприятия невозможно".