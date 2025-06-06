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Воздушный флот Белавиа пополнился тремя Airbus А330-200
Приятная новость к отпускному сезону. Белавиа вводит в эксплуатацию новый тип самолета - широкофюзеляжный Airbus А330-200. Дальность полета 12 тыс. километров. Так что белорусы в перспективе смогут открыть для себя комфорт перелета на дальние расстояния. До настоящего момента у нашей страны не было дальнемагистральных самолетов. Презентация воздушного судна 6 июня состоялась в Национальном аэропорту Минск.
Теперь полет будет не только нормальным, но и дальним. Флот Белавиа пополнился на 3 красавчика Airbus. Дальность полета достигает 12 тыс. километров. Для сравнения: у Boeing 737 аналогичный показатель составляет 6500 километров. Так что прямые перелеты из Минска на популярные курорты станут для белорусов не мечтой, а реальностью.
В ближайшей перспективе это такие направления, как Таиланд, Шри-Ланка, Китай, Сейшелы и Вьетнам. Для работы на новом судне пилоты, техники, бортпроводники отточили навыки на практике не только в Беларуси, но и за рубежом. Настроили новые процессы техобслуживания, загрузки багажа и обслуживания на борту.
Сергей Римденок, начальник авиационно-технической базы авиакомпании "Белавиа":
"Эконом-класс у нас 263 места, бизнес-класс 18. Мы получили этот самолет в компоновке экономкласса. Но авиакомпания "Белавиа" посчитала, что необходимо создать дополнительные комфортные условия для наших пассажиров. Поэтому было принято решение, чтобы в самолете был бизнес-класс".
Покраской самолетов занимался Минский завод гражданской авиации
Что касается покраски новеньких самолетов в брендированные "васильки", важной миссией занимался Минский завод гражданской авиации.
Владимир Пекарский, гендиректор Минского завода гражданской авиации № 407:
"Для нас это тоже новый вызов. Фактически широкий фюзеляж мы красили только Ил-76, которые гораздо меньше, чем самолеты Airbus 330. И для нас это не стало неожиданностью, не стало проблемой, сложностью. Фактически люди после первого самолета, это уже у нас находится второй самолет на покраске на финальной стадии, уверенно могут заявлять и говорить, что можем брать таких сложных заказчиков, как Аэрофлот или другие авиакомпании, которые эксплуатируют широкий фюзеляж".
Кстати, интересный факт. Вес только одного топлива, заправляемого в Airbus, больше веса любого из эксплуатируемого в авиакомпании воздушного судна. Для Белавиа сегодняшний день - нова веха в истории.
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":
"Инженера и техники совершили подвиг. Это честно скажу, потому что время подготовки авиакомпании в нормальных условиях, при наличии всех договоров с производителями, это 2-3 года к приемке самолета. Мы сделали это за 7 месяцев, в условиях всех ограничений, которые на нас наложены. Сегодня мы смеемся, мы улыбаемся. Мы довольны тем, что мы сделали для себя, для нашей страны, для белорусов".
Горячие головы на Западе думали, что задушат нас санкциями, теперь же сами терпят убытки. Пока авиакомпаниям "райского сада" облет каждого километра Беларуси обходится в баснословные деньги, Белавиа динамично развивается и открывает новые направления. И это только начало!