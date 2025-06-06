Воздушный флот Белавиа пополнился тремя Airbus А330-200

Приятная новость к отпускному сезону. Белавиа вводит в эксплуатацию новый тип самолета - широкофюзеляжный Airbus А330-200. Дальность полета 12 тыс. километров. Так что белорусы в перспективе смогут открыть для себя комфорт перелета на дальние расстояния. До настоящего момента у нашей страны не было дальнемагистральных самолетов. Презентация воздушного судна 6 июня состоялась в Национальном аэропорту Минск.

Теперь полет будет не только нормальным, но и дальним. Флот Белавиа пополнился на 3 красавчика Airbus. Дальность полета достигает 12 тыс. километров. Для сравнения: у Boeing 737 аналогичный показатель составляет 6500 километров. Так что прямые перелеты из Минска на популярные курорты станут для белорусов не мечтой, а реальностью.

В ближайшей перспективе это такие направления, как Таиланд, Шри-Ланка, Китай, Сейшелы и Вьетнам. Для работы на новом судне пилоты, техники, бортпроводники отточили навыки на практике не только в Беларуси, но и за рубежом. Настроили новые процессы техобслуживания, загрузки багажа и обслуживания на борту.

Сергей Римденок, начальник авиационно-технической базы авиакомпании "Белавиа":

"Эконом-класс у нас 263 места, бизнес-класс 18. Мы получили этот самолет в компоновке экономкласса. Но авиакомпания "Белавиа" посчитала, что необходимо создать дополнительные комфортные условия для наших пассажиров. Поэтому было принято решение, чтобы в самолете был бизнес-класс".

Покраской самолетов занимался Минский завод гражданской авиации

Belavia, Airbus А330-200 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a787411-1a6a-4f6a-b15b-b6d8ec0335c2/conversions/8ba3628f-666d-4b7f-b289-a6d7280e83b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a787411-1a6a-4f6a-b15b-b6d8ec0335c2/conversions/8ba3628f-666d-4b7f-b289-a6d7280e83b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a787411-1a6a-4f6a-b15b-b6d8ec0335c2/conversions/8ba3628f-666d-4b7f-b289-a6d7280e83b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a787411-1a6a-4f6a-b15b-b6d8ec0335c2/conversions/8ba3628f-666d-4b7f-b289-a6d7280e83b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается покраски новеньких самолетов в брендированные "васильки", важной миссией занимался Минский завод гражданской авиации.

Владимир Пекарский, гендиректор Минского завода гражданской авиации № 407:

"Для нас это тоже новый вызов. Фактически широкий фюзеляж мы красили только Ил-76, которые гораздо меньше, чем самолеты Airbus 330. И для нас это не стало неожиданностью, не стало проблемой, сложностью. Фактически люди после первого самолета, это уже у нас находится второй самолет на покраске на финальной стадии, уверенно могут заявлять и говорить, что можем брать таких сложных заказчиков, как Аэрофлот или другие авиакомпании, которые эксплуатируют широкий фюзеляж".

Кстати, интересный факт. Вес только одного топлива, заправляемого в Airbus, больше веса любого из эксплуатируемого в авиакомпании воздушного судна. Для Белавиа сегодняшний день - нова веха в истории.

Игорь Чергинец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c87bc12-a461-44c0-af1b-2731d1808f9c/conversions/38a78537-0081-42d5-88f1-6335d7c13b65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c87bc12-a461-44c0-af1b-2731d1808f9c/conversions/38a78537-0081-42d5-88f1-6335d7c13b65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c87bc12-a461-44c0-af1b-2731d1808f9c/conversions/38a78537-0081-42d5-88f1-6335d7c13b65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c87bc12-a461-44c0-af1b-2731d1808f9c/conversions/38a78537-0081-42d5-88f1-6335d7c13b65-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Чергинец

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"Инженера и техники совершили подвиг. Это честно скажу, потому что время подготовки авиакомпании в нормальных условиях, при наличии всех договоров с производителями, это 2-3 года к приемке самолета. Мы сделали это за 7 месяцев, в условиях всех ограничений, которые на нас наложены. Сегодня мы смеемся, мы улыбаемся. Мы довольны тем, что мы сделали для себя, для нашей страны, для белорусов".